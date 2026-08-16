https://crimea.ria.ru/20260816/krymskiy-most-vyrosla-ochered-na-vyezde-s-poluostrova-1158524479.html
Крымский мост: выросла очередь на выезде с полуострова
Крымский мост: выросла очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Крымский мост: выросла очередь на выезде с полуострова
Перед Крымским мостом у пунктов досмотра при выезде с полуострова выросла очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T11:08
2026-08-16T11:08
2026-08-16T11:08
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6531c41aa54204a01b97cff927da6d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра при выезде с полуострова выросла очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120742_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_cf55ce07252c43f19e65925927e456f5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: выросла очередь на выезде с полуострова
Крымский мост – досмотра при выезде с полуострова ждут 80 автомобилей