https://crimea.ria.ru/20260816/krymskiy-most-seychas-obstanovka-na-obekte-utrom-v-voskresene-1158509878.html

Крымский мост сейчас: обстановка на объекте утром в воскресенье

Крымский мост сейчас: обстановка на объекте утром в воскресенье - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Крымский мост сейчас: обстановка на объекте утром в воскресенье

Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в воскресенье утром очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T08:04

2026-08-16T08:04

2026-08-16T08:11

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керченский пролив

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в воскресенье утром очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться

крымский мост

крым

керченский пролив

керчь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керченский пролив, керчь, новости крыма, транспорт, логистика