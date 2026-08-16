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Крымский мост: растет очередь при въезде на полуостров

Крымский мост: растет очередь при въезде на полуостров - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Крымский мост: растет очередь при въезде на полуостров

Перед Крымским мостом растет очередь при въезде на полуостров, к вечеру воскресенья со стороны Кубани проезда ждут более 400 авто. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T18:10

2026-08-16T18:10

2026-08-16T18:10

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом растет очередь при въезде на полуостров, к вечеру воскресенья со стороны Кубани проезда ждут более 400 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.При этом выезд из Крыма свободен.Очереди перед мостовым переходом начали расти на выезде из Крыма в первой половине дня воскресенья – тогда досмотра ждали 80 автомобилей, через час в очереди было уже 150 авто. К обеду уже с обеих сторон транспортного перехода проезда ждали 255 машин.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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