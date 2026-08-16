Крымский мост: растет очередь при въезде на полуостров
Крымский мост – досмотра при въезде на полуостров ждут более 400 автомобилей
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом растет очередь при въезде на полуостров, к вечеру воскресенья со стороны Кубани проезда ждут более 400 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 410 транспортных средств. Время ожидания более часа", – сказано в сообщении по состоянию на 18 часов воскресенья.
При этом выезд из Крыма свободен.
Очереди перед мостовым переходом начали расти на выезде из Крыма в первой половине дня воскресенья – тогда досмотра ждали 80 автомобилей, через час в очереди было уже 150 авто. К обеду уже с обеих сторон транспортного перехода проезда ждали 255 машин.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.