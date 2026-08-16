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Крымский мост: очереди растут с двух сторон транспортного перехода
Крымский мост: очереди растут с двух сторон транспортного перехода - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Крымский мост: очереди растут с двух сторон транспортного перехода
У пунктов досмотра перед Крымским мостом продолжают расти очереди, к обеду воскресенья уже с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T13:13
2026-08-16T13:13
2026-08-16T13:13
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. У пунктов досмотра перед Крымским мостом продолжают расти очереди, к обеду воскресенья уже с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Очереди перед мостовым переходом начали расти два часа назад на выезде из Крыма – тогда досмотра ждали 80 автомобилей, через час на выезде из Крыма было уже 150 авто.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очереди растут с двух сторон транспортного перехода
Крымский мост – проезда ждут 255 автомобилей с двух сторон