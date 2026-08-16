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Крупнейший металлургический комбинат Украины "Криворожсталь" встал после удара ВС РФ - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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Крупнейший металлургический комбинат Украины "Криворожсталь" встал после удара ВС РФ
Крупнейший металлургический комбинат Украины "Криворожсталь" встал после удара ВС РФ - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Крупнейший металлургический комбинат Украины "Криворожсталь" встал после удара ВС РФ
Крупнейший на Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь") заявил о частичной остановке производства после... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T14:27
2026-08-16T14:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крупнейший на Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь") заявил о частичной остановке производства после ночного ракетного удара. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.Как сообщало Минобороны РФ, Вооруженные силы России нанесли групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – металлургический комбинат в Кривом Роге, производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники.На этой неделе в результате удара российских войск полностью приостановил работу металлургический комбинат "Запорожсталь" во временно подконтрольном Киеву Запорожье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удар по нефтезаводу в КременчугеВС РФ поразили военные склады ВСУ в порту ОдессыЦеха сборки дронов и безэкипажных катеров ВСУ поражены на Украине
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новости сво, кривой рог, украина, удары по украине
Крупнейший металлургический комбинат Украины "Криворожсталь" встал после удара ВС РФ

Крупнейший на Украине металлургический завод частично остановил работу после удара ВС РФ

14:27 16.08.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
Удары по Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крупнейший на Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь") заявил о частичной остановке производства после ночного ракетного удара. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Как сообщало Минобороны РФ, Вооруженные силы России нанесли групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – металлургический комбинат в Кривом Роге, производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники.
"В результате атаки повреждены основные производственные объекты энергетического и доменного производства и частично остановлены производственные процессы завода. Сейчас соответствующие специалисты оценивают объем нанесенного ущерба и возможности и сроки восстановления", – говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.
На этой неделе в результате удара российских войск полностью приостановил работу металлургический комбинат "Запорожсталь" во временно подконтрольном Киеву Запорожье.
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