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Крупнейший металлургический комбинат Украины "Криворожсталь" встал после удара ВС РФ
Крупнейший металлургический комбинат Украины "Криворожсталь" встал после удара ВС РФ - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Крупнейший металлургический комбинат Украины "Криворожсталь" встал после удара ВС РФ
Крупнейший на Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь") заявил о частичной остановке производства после... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T14:27
2026-08-16T14:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крупнейший на Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь") заявил о частичной остановке производства после ночного ракетного удара. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.Как сообщало Минобороны РФ, Вооруженные силы России нанесли групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – металлургический комбинат в Кривом Роге, производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники.На этой неделе в результате удара российских войск полностью приостановил работу металлургический комбинат "Запорожсталь" во временно подконтрольном Киеву Запорожье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удар по нефтезаводу в КременчугеВС РФ поразили военные склады ВСУ в порту ОдессыЦеха сборки дронов и безэкипажных катеров ВСУ поражены на Украине
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новости сво, кривой рог, украина, удары по украине
Крупнейший металлургический комбинат Украины "Криворожсталь" встал после удара ВС РФ
Крупнейший на Украине металлургический завод частично остановил работу после удара ВС РФ