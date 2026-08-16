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Украина под атакой баллистики: в Киеве и Кривом Роге пылают пожары - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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Украина под атакой баллистики: в Киеве и Кривом Роге пылают пожары
Украина под атакой баллистики: в Киеве и Кривом Роге пылают пожары - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Украина под атакой баллистики: в Киеве и Кривом Роге пылают пожары
В Киеве всю ночь воздушная тревога, о взрывах и пожарах в столице Украины сообщает мэр города Виталий Кличко. Глава военной администрации Кривого Рога Александр РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T07:39
2026-08-16T07:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Киеве всю ночь воздушная тревога, о взрывах и пожарах в столице Украины сообщает мэр города Виталий Кличко. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул также сообщает об ударе по городу и области.По утверждению Кличко, столица Украины под ударом баллистических ракет.Пожар разгорелся в Оболонском районе Киева на территории нежилой застройки. В результате атаки произошло падение обломков и возгорание в нежилых помещениях по двум адресам, пылают несколько авто. После удара в Голосеевском районе пожар на территории нежилой застройки.Кривой Рог также под атакой баллистики – после удара горят промышленные предприятия.Также, по его информации, атакованы дронами и артиллерией Никополь и несколько общин – повреждены инфраструктура, предприятие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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киев, виталий кличко, украина, новости, удары по украине
Украина под атакой баллистики: в Киеве и Кривом Роге пылают пожары

В Киеве и Кривом Роге после ударов баллистикой пылают пожары

07:39 16.08.2026 (обновлено: 07:57 16.08.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
Удары по Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Киеве всю ночь воздушная тревога, о взрывах и пожарах в столице Украины сообщает мэр города Виталий Кличко. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул также сообщает об ударе по городу и области.
По утверждению Кличко, столица Украины под ударом баллистических ракет.
"Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики", – написал Кличко около трех часов ночи в своем канале в Telegram.
Пожар разгорелся в Оболонском районе Киева на территории нежилой застройки. В результате атаки произошло падение обломков и возгорание в нежилых помещениях по двум адресам, пылают несколько авто. После удара в Голосеевском районе пожар на территории нежилой застройки.
Кривой Рог также под атакой баллистики – после удара горят промышленные предприятия.

"Город под комбинированной атакой баллистическими ракетами и БпЛА. Атакованы два промышленных предприятия. Проводим аварийно-спасательную операцию и тушение пожара... продолжается разбор завалов", – написал Вилкул в своем канале в Telegram.

Также, по его информации, атакованы дронами и артиллерией Никополь и несколько общин – повреждены инфраструктура, предприятие.
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КиевВиталий КличкоУкраинаНовостиУдары по Украине
 
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