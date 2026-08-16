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Украина под атакой баллистики: в Киеве и Кривом Роге пылают пожары

Украина под атакой баллистики: в Киеве и Кривом Роге пылают пожары - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Украина под атакой баллистики: в Киеве и Кривом Роге пылают пожары

В Киеве всю ночь воздушная тревога, о взрывах и пожарах в столице Украины сообщает мэр города Виталий Кличко. Глава военной администрации Кривого Рога Александр РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T07:39

2026-08-16T07:39

2026-08-16T07:57

киев

виталий кличко

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удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Киеве всю ночь воздушная тревога, о взрывах и пожарах в столице Украины сообщает мэр города Виталий Кличко. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул также сообщает об ударе по городу и области.По утверждению Кличко, столица Украины под ударом баллистических ракет.Пожар разгорелся в Оболонском районе Киева на территории нежилой застройки. В результате атаки произошло падение обломков и возгорание в нежилых помещениях по двум адресам, пылают несколько авто. После удара в Голосеевском районе пожар на территории нежилой застройки.Кривой Рог также под атакой баллистики – после удара горят промышленные предприятия.Также, по его информации, атакованы дронами и артиллерией Никополь и несколько общин – повреждены инфраструктура, предприятие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

киев

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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