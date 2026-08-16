https://crimea.ria.ru/20260816/kak-parki-simferopolya-zaschischayut-ot-vandalizma-1158487888.html

Как парки Симферополя защищают от вандализма

Как парки Симферополя защищают от вандализма - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Как парки Симферополя защищают от вандализма

Практически все общественные территории и парки Симферополя благоустроены, оснащены камерами видеофиксации для защиты от вандалов, а также регулярно... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T16:31

2026-08-16T16:31

2026-08-16T16:31

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муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Практически все общественные территории и парки Симферополя благоустроены, оснащены камерами видеофиксации для защиты от вандалов, а также регулярно патрулируются сотрудниками полиции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.Чаще всего к порче имущества в парках причастны подростки, заметил собеседник.Владимир Марченко привел пример того, как недавно в симферопольском парке имени Шевченко подростков задержали сотрудники охраны."Вызвали полицию, и в качестве профилактики – дали им тряпки отмывать собственные художества", - рассказал он.В случае выявления нарушение или повреждения имущества, сразу же создается обращение через ГДБС (IT-платформа для управления системами безопасности в крупных городах- ред.) для получения видеозаписи с указанного места. После этого материалы передаются в правоохранительные органы для проведения проверки и привлечения виновных, отметил спикер.Сейчас на всех благоустроенных территориях города, добавил директор учреждения "Парки столицы", идет установка камер видеонаблюдения.Также, по его информации, в парках и скверах подрядная организация обслуживает фонтанные комплексы.По его информации практически все работы по благоустройству общественных территорий в городе Симферополе уже завершены. Близки к этому сквер Республики и парк имени Гагарина, где работы находятся на финальной стадии."Инженеры и дизайнеры в рамках согласованных проектов провели все основные работы - высажены новые газоны, созданы и восстановлены фонтаны, детские площадки. И наша самая главная задача - сохранить весь этот труд, чтобы все это не было испорчено, радовало глаз, чтобы все наши посетители могли спокойно отдохнуть, провести время с семьей", - заключил Владимир Марченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России благоустроили около 120 тысяч территорий по федеральному проектуЦветы и деревья: как озеленяют СимферопольВ Симферополе благоустраивают общественную территорию от Кечкеметской до Титова

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, благоустройство, парки крыма, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , общество, новости крыма