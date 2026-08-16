https://crimea.ria.ru/20260816/kak-parki-simferopolya-zaschischayut-ot-vandalizma-1158487888.html
Как парки Симферополя защищают от вандализма
Как парки Симферополя защищают от вандализма - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Как парки Симферополя защищают от вандализма
Практически все общественные территории и парки Симферополя благоустроены, оснащены камерами видеофиксации для защиты от вандалов, а также регулярно... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T16:31
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2026-08-16T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Практически все общественные территории и парки Симферополя благоустроены, оснащены камерами видеофиксации для защиты от вандалов, а также регулярно патрулируются сотрудниками полиции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.Чаще всего к порче имущества в парках причастны подростки, заметил собеседник.Владимир Марченко привел пример того, как недавно в симферопольском парке имени Шевченко подростков задержали сотрудники охраны."Вызвали полицию, и в качестве профилактики – дали им тряпки отмывать собственные художества", - рассказал он.В случае выявления нарушение или повреждения имущества, сразу же создается обращение через ГДБС (IT-платформа для управления системами безопасности в крупных городах- ред.) для получения видеозаписи с указанного места. После этого материалы передаются в правоохранительные органы для проведения проверки и привлечения виновных, отметил спикер.Сейчас на всех благоустроенных территориях города, добавил директор учреждения "Парки столицы", идет установка камер видеонаблюдения.Также, по его информации, в парках и скверах подрядная организация обслуживает фонтанные комплексы.По его информации практически все работы по благоустройству общественных территорий в городе Симферополе уже завершены. Близки к этому сквер Республики и парк имени Гагарина, где работы находятся на финальной стадии."Инженеры и дизайнеры в рамках согласованных проектов провели все основные работы - высажены новые газоны, созданы и восстановлены фонтаны, детские площадки. И наша самая главная задача - сохранить весь этот труд, чтобы все это не было испорчено, радовало глаз, чтобы все наши посетители могли спокойно отдохнуть, провести время с семьей", - заключил Владимир Марченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России благоустроили около 120 тысяч территорий по федеральному проектуЦветы и деревья: как озеленяют СимферопольВ Симферополе благоустраивают общественную территорию от Кечкеметской до Титова
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крым, симферополь, благоустройство, парки крыма, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , общество, новости крыма
Как парки Симферополя защищают от вандализма
В Симферополе парки защищают от вандалов с помощью камер и патрулей
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым
. Практически все общественные территории и парки Симферополя благоустроены, оснащены камерами видеофиксации для защиты от вандалов, а также регулярно патрулируются сотрудниками полиции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.
"Система видеонаблюдения, охрана, взаимодействие с сотрудниками полиции — это основные мероприятия, которые приносят свои плоды, так как проблема вандализма постепенно сокращается. Однако принимаемые меры позволяют лишь сократить, но не полностью победить это явление. Мы работаем над этим", - сказал он.
Чаще всего к порче имущества в парках причастны подростки, заметил собеседник.
"У нас "творческая" молодежь, и основной бич — это надписи. Они очень любят рисовать на скамейках, столбах, стендах. Второй момент – порча элементов: табличек, скамеек, урн. Также им не дают покоя форсунки в системах полива. Когда, допустим, они отдыхают и начинает срабатывать система полива, они берут просто ногой и сбивают форсунку, тем самым приводя в неисправное состояние систему", - поделился директор учреждения.
Владимир Марченко привел пример того, как недавно в симферопольском парке имени Шевченко подростков задержали сотрудники охраны.
"Вызвали полицию, и в качестве профилактики – дали им тряпки отмывать собственные художества", - рассказал он.
В случае выявления нарушение или повреждения имущества, сразу же создается обращение через ГДБС (IT-платформа для управления системами безопасности в крупных городах- ред.) для получения видеозаписи с указанного места. После этого материалы передаются в правоохранительные органы для проведения проверки и привлечения виновных, отметил спикер.
"Система видеонаблюдения позволяет не только фиксировать происходящее, но и создавать определенное психологическое воздействие на людей, которые находятся на общественной территории", - убежден он.
Сейчас на всех благоустроенных территориях города, добавил директор учреждения "Парки столицы", идет установка камер видеонаблюдения.
Также, по его информации, в парках и скверах подрядная организация обслуживает фонтанные комплексы.
"Мы законтрактовались с подрядчиками, со специалистами, которые имеют хороший, большой опыт. И они на постоянной основе в летний сезон обеспечивают обслуживание фонтанов. В их задачи входит контроль всех инженерных сетей, обслуживание насосного оборудования. Моют чаши, добавляют, химические средства для обеззараживания воды. Эти работы проводятся на постоянной основе. Раз в две недели они обслуживают чаши, заменяют воду, добавляют химические средства", - сообщил специалист.
По его информации практически все работы по благоустройству общественных территорий в городе Симферополе уже завершены. Близки к этому сквер Республики и парк имени Гагарина, где работы находятся на финальной стадии.
"Инженеры и дизайнеры в рамках согласованных проектов провели все основные работы - высажены новые газоны, созданы и восстановлены фонтаны, детские площадки. И наша самая главная задача - сохранить весь этот труд, чтобы все это не было испорчено, радовало глаз, чтобы все наши посетители могли спокойно отдохнуть, провести время с семьей", - заключил Владимир Марченко.
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