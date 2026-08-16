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Где в Крыму отключат воду в воскресенье
Где в Крыму отключат воду в воскресенье - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Где в Крыму отключат воду в воскресенье
В воскресенье более 30 населенных пунктов в Крыму останутся без воды в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T08:11
2026-08-16T08:11
2026-08-16T08:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье более 30 населенных пунктов в Крыму останутся без воды в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Так, ориентировочно до 17:00 будет частично ограничено водоснабжение в селе Пшеничное Джанкойского района полуострова.В связи с аварией на сетях "Крымэнерго" возможны перебои или полное отсутствие воды в населенных пунктах: Старый Крым, Кировское, Абрикосовка, Бабенково, Кринички, Матросовка, Владиславовка, Журавки, Новопокровка, Золотое Поле, Льговское, Добролюбовка, Долинное, Пруды, Партизаны, Первомайское, Жемчужина Крыма, Изобильное, Изюмовка, Отважное, Садовое, Приветное, Айвазовское, Синицыно, Васильковое, Красновка, Токарево, Шубино, Яркое Поле, Красносельское, Ореховка, Софиевка, Трудолюбовка, Приморский – район Башня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Где в Крыму отключат воду в воскресенье
В Крыму в воскресенье ограничат водоснабжение в 35 населенных пунктах
08:11 16.08.2026 (обновлено: 08:18 16.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье более 30 населенных пунктов в Крыму останутся без воды в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
Так, ориентировочно до 17:00 будет частично ограничено водоснабжение в селе Пшеничное Джанкойского района полуострова.
В связи с аварией на сетях "Крымэнерго" возможны перебои или полное отсутствие воды в населенных пунктах: Старый Крым, Кировское, Абрикосовка, Бабенково, Кринички, Матросовка, Владиславовка, Журавки, Новопокровка, Золотое Поле, Льговское, Добролюбовка, Долинное, Пруды, Партизаны, Первомайское, Жемчужина Крыма, Изобильное, Изюмовка, Отважное, Садовое, Приветное, Айвазовское, Синицыно, Васильковое, Красновка, Токарево, Шубино, Яркое Поле, Красносельское, Ореховка, Софиевка, Трудолюбовка, Приморский – район Башня.
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