https://crimea.ria.ru/20260816/gde-v-krymu-otklyuchat-vodu-v-voskresene-1158521735.html

Где в Крыму отключат воду в воскресенье

Где в Крыму отключат воду в воскресенье - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Где в Крыму отключат воду в воскресенье

В воскресенье более 30 населенных пунктов в Крыму останутся без воды в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T08:11

2026-08-16T08:11

2026-08-16T08:18

вода крыма

джанкойский район

феодосия

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отключение воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье более 30 населенных пунктов в Крыму останутся без воды в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Так, ориентировочно до 17:00 будет частично ограничено водоснабжение в селе Пшеничное Джанкойского района полуострова.В связи с аварией на сетях "Крымэнерго" возможны перебои или полное отсутствие воды в населенных пунктах: Старый Крым, Кировское, Абрикосовка, Бабенково, Кринички, Матросовка, Владиславовка, Журавки, Новопокровка, Золотое Поле, Льговское, Добролюбовка, Долинное, Пруды, Партизаны, Первомайское, Жемчужина Крыма, Изобильное, Изюмовка, Отважное, Садовое, Приветное, Айвазовское, Синицыно, Васильковое, Красновка, Токарево, Шубино, Яркое Поле, Красносельское, Ореховка, Софиевка, Трудолюбовка, Приморский – район Башня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

джанкойский район

феодосия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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