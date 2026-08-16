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Единственный в мире совершил две кругосветки: ледокол "Красин" – инфографика - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
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Единственный в мире совершил две кругосветки: ледокол "Красин" – инфографика
Единственный в мире совершил две кругосветки: ледокол "Красин" – инфографика - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Единственный в мире совершил две кругосветки: ледокол "Красин" – инфографика
110 лет назад был спущен на воду легендарный ледокол "Святогор" – в будущем "Красин". Корабль построили в Англии по заказу российского управления... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T15:55
2026-08-16T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. 110 лет назад был спущен на воду легендарный ледокол "Святогор" – в будущем "Красин". Корабль построили в Англии по заказу российского управления кораблестроения для освоения Арктики.Летом 1918 года "Святогор" принимал участие в обороне Архангельска – чтобы защитить город от вторжения вражеских войск, ледокол затопили. Позднее англичане подняли его со дна моря и незаконно увели в Великобританию. Вернуть ледокол Россия смогла лишь в 1921 году – это был первый шаг к признанию СССР. Переговоры вел нарком внешней торговли Леонид Красин, его имя и увековечили в новом названии корабля.Больше интересных фактов о ледоколе – в инфографике РИА Новости Крым.
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инфографика, россия, история, судоходство
Единственный в мире совершил две кругосветки: ледокол "Красин" – инфографика

Ледокол "Красин" – инфографика РИА Новости Крым

15:55 16.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. 110 лет назад был спущен на воду легендарный ледокол "Святогор" – в будущем "Красин". Корабль построили в Англии по заказу российского управления кораблестроения для освоения Арктики.
Летом 1918 года "Святогор" принимал участие в обороне Архангельска – чтобы защитить город от вторжения вражеских войск, ледокол затопили. Позднее англичане подняли его со дна моря и незаконно увели в Великобританию. Вернуть ледокол Россия смогла лишь в 1921 году – это был первый шаг к признанию СССР. Переговоры вел нарком внешней торговли Леонид Красин, его имя и увековечили в новом названии корабля.
Больше интересных фактов о ледоколе – в инфографике РИА Новости Крым.
Ледокол Красин – инфографикаЛедокол Красин – инфографика
 
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