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Единственный в мире совершил две кругосветки: ледокол "Красин" – инфографика
Единственный в мире совершил две кругосветки: ледокол "Красин" – инфографика - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Единственный в мире совершил две кругосветки: ледокол "Красин" – инфографика
110 лет назад был спущен на воду легендарный ледокол "Святогор" – в будущем "Красин". Корабль построили в Англии по заказу российского управления... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T15:55
2026-08-16T15:55
2026-08-16T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. 110 лет назад был спущен на воду легендарный ледокол "Святогор" – в будущем "Красин". Корабль построили в Англии по заказу российского управления кораблестроения для освоения Арктики.Летом 1918 года "Святогор" принимал участие в обороне Архангельска – чтобы защитить город от вторжения вражеских войск, ледокол затопили. Позднее англичане подняли его со дна моря и незаконно увели в Великобританию. Вернуть ледокол Россия смогла лишь в 1921 году – это был первый шаг к признанию СССР. Переговоры вел нарком внешней торговли Леонид Красин, его имя и увековечили в новом названии корабля.Больше интересных фактов о ледоколе – в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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инфографика, россия, история, судоходство
Единственный в мире совершил две кругосветки: ледокол "Красин" – инфографика
Ледокол "Красин" – инфографика РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. 110 лет назад был спущен на воду легендарный ледокол "Святогор" – в будущем "Красин". Корабль построили в Англии по заказу российского управления кораблестроения для освоения Арктики.
Летом 1918 года "Святогор" принимал участие в обороне Архангельска – чтобы защитить город от вторжения вражеских войск, ледокол затопили. Позднее англичане подняли его со дна моря и незаконно увели в Великобританию. Вернуть ледокол Россия смогла лишь в 1921 году – это был первый шаг к признанию СССР. Переговоры вел нарком внешней торговли Леонид Красин, его имя и увековечили в новом названии корабля.
Больше интересных фактов о ледоколе – в инфографике РИА Новости Крым
.