https://crimea.ria.ru/20260816/chrezvychaynaya-pozharnaya-opasnost-sokhranitsya-v-krymu-i-sevastopole-do-19-avgusta-1158524612.html
Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму и Севастополе до 19 августа
Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму и Севастополе до 19 августа - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму и Севастополе до 19 августа
В ближайшие три дня в Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T11:17
2026-08-16T11:17
2026-08-16T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В ближайшие три дня в Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму.В МЧС напомнили, что с 24 июня на территории Крыма объявлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора.При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными.Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. В МЧС также обратили внимание граждан, что за нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить:"101" и "112" - единый телефон пожарных и спасателей;(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму и Севастополе до 19 августа
В Крыму и Севастополе до 19 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В ближайшие три дня в Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 17, 18 и 19 августа в центральных. восточных, южных районах Крыма и городе Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что с 24 июня на территории Крыма объявлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора.
При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. В МЧС также обратили внимание граждан, что за нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить:
"101" и "112" - единый телефон пожарных и спасателей;
(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республики Крым.
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