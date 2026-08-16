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Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму и Севастополе до 19 августа

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму и Севастополе до 19 августа - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму и Севастополе до 19 августа

В ближайшие три дня в Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T11:17

2026-08-16T11:17

2026-08-16T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В ближайшие три дня в Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму.В МЧС напомнили, что с 24 июня на территории Крыма объявлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора.При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными.Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. В МЧС также обратили внимание граждан, что за нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить:"101" и "112" - единый телефон пожарных и спасателей;(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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