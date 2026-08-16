https://crimea.ria.ru/20260816/boytsy-dnepra-sorvali-snabzhenie-vsu-pod-khersonom-1158526833.html

Бойцы "Днепра" сорвали снабжение ВСУ под Херсоном

Бойцы "Днепра" сорвали снабжение ВСУ под Херсоном - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Бойцы "Днепра" сорвали снабжение ВСУ под Херсоном

Расчеты FPV-дронов группировки войск "Днепр" сорвали снабжение противника на передовой в Херсонской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T15:10

2026-08-16T15:10

2026-08-16T15:10

новости сво

херсонская область

днепр

группировка войск "днепр"

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Днепр" сорвали снабжение противника на передовой в Херсонской области, сообщает Минобороны РФ.Определив временные интервалы перелетов грузовых дронов противника, расчеты российских перехватчиков приступили к их уничтожению.Как отметили в ведомстве, благодаря высокому мастерству пилотирования, российские перехватчики совершили точные воздушные тараны с дистанционными подрывами в непосредственной близости от воздушных целей. В результате атаки все грузовые беспилотники противника были уничтожены вместе с грузом.Это позволило нарушить логистические маршруты противника по доставке материальных средств и продовольствия на передовые позиции ВСУ правобережья Днепра в Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской областиВ Запорожской области уничтожены замаскированные пункты управления ВСУУничтожены объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

херсонская область

днепр

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, херсонская область, днепр, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии