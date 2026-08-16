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Бойцы "Днепра" сорвали снабжение ВСУ под Херсоном - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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Бойцы "Днепра" сорвали снабжение ВСУ под Херсоном
Бойцы "Днепра" сорвали снабжение ВСУ под Херсоном - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Бойцы "Днепра" сорвали снабжение ВСУ под Херсоном
Расчеты FPV-дронов группировки войск "Днепр" сорвали снабжение противника на передовой в Херсонской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T15:10
2026-08-16T15:10
новости сво
херсонская область
днепр
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Днепр" сорвали снабжение противника на передовой в Херсонской области, сообщает Минобороны РФ.Определив временные интервалы перелетов грузовых дронов противника, расчеты российских перехватчиков приступили к их уничтожению.Как отметили в ведомстве, благодаря высокому мастерству пилотирования, российские перехватчики совершили точные воздушные тараны с дистанционными подрывами в непосредственной близости от воздушных целей. В результате атаки все грузовые беспилотники противника были уничтожены вместе с грузом.Это позволило нарушить логистические маршруты противника по доставке материальных средств и продовольствия на передовые позиции ВСУ правобережья Днепра в Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской областиВ Запорожской области уничтожены замаскированные пункты управления ВСУУничтожены объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области
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РИА Новости Крым
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новости сво, херсонская область, днепр, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии
Бойцы "Днепра" сорвали снабжение ВСУ под Херсоном

Дроноводы группировки "Днепр" сорвали снабжение ВСУ в Херсонской области

15:10 16.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Днепр" сорвали снабжение противника на передовой в Херсонской области, сообщает Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевой задачи по поиску и уничтожению воздушных целей противника над территорией, контролируемой ВСУ, операторы FPV-дронов-перехватчиков вскрыли маршруты доставки по воздуху материальных средств и продовольствия на вражеские передовые позиции с использованием тяжелых грузовых октокоптеров R-18", – говорится в сообщении.
Определив временные интервалы перелетов грузовых дронов противника, расчеты российских перехватчиков приступили к их уничтожению.
Как отметили в ведомстве, благодаря высокому мастерству пилотирования, российские перехватчики совершили точные воздушные тараны с дистанционными подрывами в непосредственной близости от воздушных целей. В результате атаки все грузовые беспилотники противника были уничтожены вместе с грузом.
Это позволило нарушить логистические маршруты противника по доставке материальных средств и продовольствия на передовые позиции ВСУ правобережья Днепра в Херсонской области.
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Новости СВОХерсонская областьДнепрГруппировка войск "Днепр"Вооруженные силы России
 
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