https://crimea.ria.ru/20260816/bolee-7000-semey-v-sevastopole-poluchili-regionalnyy-matkapital-1158534759.html

Более 7000 семей в Севастополе получили региональный маткапитал

Более 7000 семей в Севастополе получили региональный маткапитал - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Более 7000 семей в Севастополе получили региональный маткапитал

В Севастополе региональный материнский капитал в этом году получили 783 семьи, всего с 2020 года адресатами этой формы поддержки стали более 7 тысяч семей. Об... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T20:56

2026-08-16T20:56

2026-08-16T20:56

новости севастополя

севастополь

михаил развожаев

семья

господдержка

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148127553_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_8f4ed6671deb3fc90896207ff71c2ac9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе региональный материнский капитал в этом году получили 783 семьи, всего с 2020 года адресатами этой формы поддержки стали более 7 тысяч семей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Размер выплаты сегодня составляет 148 677 рублей. По словам губернатора, для многих семей эти деньги становятся реальной помощью в нужный момент для решения текущих семейных вопросов.Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе в этом году 82 многодетные семьи получили полагающуюся им единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей на третьего ребенка и последующих детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России число многодетных семей выросло на 14,5%В Крыму многодетным семьям субсидируют покупку школьной формыРоссиянам хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, семья, господдержка