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Более 7000 семей в Севастополе получили региональный маткапитал
Более 7000 семей в Севастополе получили региональный маткапитал - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Более 7000 семей в Севастополе получили региональный маткапитал
В Севастополе региональный материнский капитал в этом году получили 783 семьи, всего с 2020 года адресатами этой формы поддержки стали более 7 тысяч семей. Об... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T20:56
2026-08-16T20:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе региональный материнский капитал в этом году получили 783 семьи, всего с 2020 года адресатами этой формы поддержки стали более 7 тысяч семей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Размер выплаты сегодня составляет 148 677 рублей. По словам губернатора, для многих семей эти деньги становятся реальной помощью в нужный момент для решения текущих семейных вопросов.Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе в этом году 82 многодетные семьи получили полагающуюся им единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей на третьего ребенка и последующих детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России число многодетных семей выросло на 14,5%В Крыму многодетным семьям субсидируют покупку школьной формыРоссиянам хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, семья, господдержка
Более 7000 семей в Севастополе получили региональный маткапитал
В Севастополе региональный маткапитал получили более 7000 семей с 2020 года