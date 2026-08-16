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Атаки ВСУ на регионы РФ и удары России по заводам на Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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Атаки ВСУ на регионы РФ и удары России по заводам на Украине: главное за день
Атаки ВСУ на регионы РФ и удары России по заводам на Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Атаки ВСУ на регионы РФ и удары России по заводам на Украине: главное за день
ВСУ осуществили массированные атаки на Подмосковье и Ростовскую область – погибли люди. Вооруженные силы РФ нанесли удары по ряду крупных предприятий на... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T21:31
2026-08-16T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. ВСУ осуществили массированные атаки на Подмосковье и Ростовскую область – погибли люди. Вооруженные силы РФ нанесли удары по ряду крупных предприятий на Украине, работающих в интересах украинской армии. Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области и ДНР. В Крыму открылась выставка уникальных предметов времен античности. 12 человек погибли в ДТП с польским автобусом в Венгрии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУ на регионы РоссииПодмосковье подверглось одной из самых массированных атак беспилотников ВСУ за последнее время – за ночь ликвидированы 187 вражеских дронов. Шесть человек ранены. Один человек – 83-летний житель Раменского – погиб из-за падения беспилотника на территорию его дома.В Подольске из-за попадания БПЛА произошло возгорание склада компании Wildberries на территории индустриального парка "Коледино". В Домодедово загорелся склад с медикаментами.В ночь на воскресенье ВСУ также массированно атаковали Ростовскую область. Над регионом были сбиты ракеты и более 150 беспилотников. Погибли пять человек, один мирный житель ранен.Удары ВС РФ по предприятиям на УкраинеВооруженные силы России нанесли групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь"), производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники. После удара предприятие объявило о частичной остановке производства.Кроме того, в Кременчуге Полтавской области поражено крупнейшее предприятие по переработке нефти – Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ.В Киеве поражено предприятие ООО "Файер Поинт", выпускающее комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго". Также нанесен удар по киевскому предприятию "Укрдефенс кампани", производящему компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".В Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ. Также армия России нанесла удары по трем сухогрузам и двум танкерам в порту Одессы.Освобождение населенных пунктов в зоне СВОБойцы российской армии освободили еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области.Подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Першомарьевка Донецкой Народной Республики. Бойцы группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Кудиевка Харьковской области.Также за прошедшие сутки российские силы ПВО сбили рекордное количество вражеских БПЛА – 1478. Кроме того, уничтожены девять ракет "Фламинго".Выставка античной керамики в КрымуВ Симферополе открылась выставка керамических изделий времен античности, обнаруженных за несколько столетий в ходе раскопок античных городищ Боспорского царства на Керченском полуострове.На выставке представлено 137 оригинальных археологических находок из фондов Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника.Изюминка коллекции – расписные боспорские пелики (погребальные сосуды, которые клали в могилы знатных людей) с изображением амазонок, грифонов и лошадей. Также на выставке представлены чернолаковая и краснолаковая посуда, сосуды, игрушки, керамические светильники и дарственные чаши.ДТП с польским автобусом в ВенгрииПо меньшей мере 12 человек погибли и 10 получили тяжелые травмы в результате аварии с участием польского автобуса в Венгрии.ДТП произошло близ города Ньиредьхаз на северо-востоке страны. Автобус, в котором находились 57 пассажиров и два водителя, съехал в кювет.Среди пострадавших один человек получил угрожающие жизни травмы, еще девять серьезно ранены, 37 человек получили легкие повреждения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Атаки ВСУ на регионы РФ и удары России по заводам на Украине: главное за день

Атаки ВСУ на регионы России и удары армии РФ по предприятиям на Украине – главное за день

21:31 16.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. ВСУ осуществили массированные атаки на Подмосковье и Ростовскую область – погибли люди. Вооруженные силы РФ нанесли удары по ряду крупных предприятий на Украине, работающих в интересах украинской армии. Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области и ДНР. В Крыму открылась выставка уникальных предметов времен античности. 12 человек погибли в ДТП с польским автобусом в Венгрии.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки ВСУ на регионы России

Подмосковье подверглось одной из самых массированных атак беспилотников ВСУ за последнее время – за ночь ликвидированы 187 вражеских дронов. Шесть человек ранены. Один человек – 83-летний житель Раменского – погиб из-за падения беспилотника на территорию его дома.
В Подольске из-за попадания БПЛА произошло возгорание склада компании Wildberries на территории индустриального парка "Коледино". В Домодедово загорелся склад с медикаментами.
В ночь на воскресенье ВСУ также массированно атаковали Ростовскую область. Над регионом были сбиты ракеты и более 150 беспилотников. Погибли пять человек, один мирный житель ранен.
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Удары ВС РФ по предприятиям на Украине

Вооруженные силы России нанесли групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь"), производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники. После удара предприятие объявило о частичной остановке производства.
Кроме того, в Кременчуге Полтавской области поражено крупнейшее предприятие по переработке нефти – Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ.
В Киеве поражено предприятие ООО "Файер Поинт", выпускающее комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго". Также нанесен удар по киевскому предприятию "Укрдефенс кампани", производящему компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".
В Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ. Также армия России нанесла удары по трем сухогрузам и двум танкерам в порту Одессы.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
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Освобождение населенных пунктов в зоне СВО

Бойцы российской армии освободили еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области.
Подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Першомарьевка Донецкой Народной Республики. Бойцы группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Кудиевка Харьковской области.
Также за прошедшие сутки российские силы ПВО сбили рекордное количество вражеских БПЛА – 1478. Кроме того, уничтожены девять ракет "Фламинго".
Фотокорреспондент Павле Трошкин. Музей СЦДФ
Вчера, 15:31Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Выставка античной керамики в Крыму

В Симферополе открылась выставка керамических изделий времен античности, обнаруженных за несколько столетий в ходе раскопок античных городищ Боспорского царства на Керченском полуострове.
На выставке представлено 137 оригинальных археологических находок из фондов Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника.
Изюминка коллекции – расписные боспорские пелики (погребальные сосуды, которые клали в могилы знатных людей) с изображением амазонок, грифонов и лошадей. Также на выставке представлены чернолаковая и краснолаковая посуда, сосуды, игрушки, керамические светильники и дарственные чаши.
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Вчера, 17:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
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ДТП с польским автобусом в Венгрии

По меньшей мере 12 человек погибли и 10 получили тяжелые травмы в результате аварии с участием польского автобуса в Венгрии.
ДТП произошло близ города Ньиредьхаз на северо-востоке страны. Автобус, в котором находились 57 пассажиров и два водителя, съехал в кювет.
Среди пострадавших один человек получил угрожающие жизни травмы, еще девять серьезно ранены, 37 человек получили легкие повреждения.
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