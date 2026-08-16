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Армия России нанесла удар по нефтезаводу в Кременчуге - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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Армия России нанесла удар по нефтезаводу в Кременчуге
Армия России нанесла удар по нефтезаводу в Кременчуге - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Армия России нанесла удар по нефтезаводу в Кременчуге
Вооруженные силы России нанесли удары по украинскому нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и сухогрузу с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы. Об этом РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T09:23
2026-08-16T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по украинскому нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и сухогрузу с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что уцелевший резервуарный парк предприятия продолжает задействоваться для перевалки горюче-смазочных материалов, поступающих из-за рубежа.Кроме того, утром в воскресенье ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, кременчуг, нпз, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина, удары по украине
Армия России нанесла удар по нефтезаводу в Кременчуге

Вооруженные силы РФ поразили НПЗ в Кременчуге и сухогруз в порту Одессы

09:23 16.08.2026 (обновлено: 09:34 16.08.2026)
 
© Пожарная служба УкраиныУдары по Украине
Удары по Украине
© Пожарная служба Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по украинскому нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и сухогрузу с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В городе Кременчуге Полтавской области поражено крупнейшее предприятие по переработке нефти – Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что уцелевший резервуарный парк предприятия продолжает задействоваться для перевалки горюче-смазочных материалов, поступающих из-за рубежа.
Кроме того, утром в воскресенье ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ.
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НовостиКременчугНПЗМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииУкраинаУдары по Украине
 
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