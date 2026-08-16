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Армия России нанесла удар по нефтезаводу в Кременчуге

Армия России нанесла удар по нефтезаводу в Кременчуге - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Армия России нанесла удар по нефтезаводу в Кременчуге

Вооруженные силы России нанесли удары по украинскому нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и сухогрузу с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы. Об этом РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T09:23

2026-08-16T09:23

2026-08-16T09:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по украинскому нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и сухогрузу с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что уцелевший резервуарный парк предприятия продолжает задействоваться для перевалки горюче-смазочных материалов, поступающих из-за рубежа.Кроме того, утром в воскресенье ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, кременчуг, нпз, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина, удары по украине