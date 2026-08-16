https://crimea.ria.ru/20260816/armiya-rossii-nanesla-udar-po-neftezavodu-v-kremenchuge-1158522652.html
Армия России нанесла удар по нефтезаводу в Кременчуге
Армия России нанесла удар по нефтезаводу в Кременчуге - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Армия России нанесла удар по нефтезаводу в Кременчуге
Вооруженные силы России нанесли удары по украинскому нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и сухогрузу с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы. Об этом РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T09:23
2026-08-16T09:23
2026-08-16T09:34
новости
кременчуг
нпз
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
украина
удары по украине
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153222169_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4c8086a4b50c186a4259c388cfdc8fb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по украинскому нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и сухогрузу с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что уцелевший резервуарный парк предприятия продолжает задействоваться для перевалки горюче-смазочных материалов, поступающих из-за рубежа.Кроме того, утром в воскресенье ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кременчуг
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153222169_0:87:1021:853_1920x0_80_0_0_ef4cdad2f5a537270171e2ff6696266e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, кременчуг, нпз, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина, удары по украине
Армия России нанесла удар по нефтезаводу в Кременчуге
Вооруженные силы РФ поразили НПЗ в Кременчуге и сухогруз в порту Одессы
09:23 16.08.2026 (обновлено: 09:34 16.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по украинскому нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и сухогрузу с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В городе Кременчуге Полтавской области поражено крупнейшее предприятие по переработке нефти – Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что уцелевший резервуарный парк предприятия продолжает задействоваться для перевалки горюче-смазочных материалов, поступающих из-за рубежа.
Кроме того, утром в воскресенье ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.