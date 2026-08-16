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822 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 16 регионов России - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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822 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 16 регионов России
822 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 16 регионов России - РИА Новости Крым, 16.08.2026
822 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 16 регионов России
Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 822 украинских дрона. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T09:27
2026-08-16T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 822 украинских дрона. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Азовским и Черным морем, а также территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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822 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 16 регионов России

822 беспилотника ВСУ атаковали ночью Крым и еще 16 регионов России

09:27 16.08.2026 (обновлено: 09:40 16.08.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 822 украинских дрона. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 15 августа до 8:00 мск 16 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 822 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – говорится в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Азовским и Черным морем, а также территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.
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