https://crimea.ria.ru/20260816/822-ukrainskikh-bespilotnika-atakovali-nochyu-krym-i-esche-16-regionov-rossii-1158522719.html
822 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 16 регионов России
822 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 16 регионов России - РИА Новости Крым, 16.08.2026
822 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 16 регионов России
Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 822 украинских дрона. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T09:27
2026-08-16T09:27
2026-08-16T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 822 украинских дрона. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Азовским и Черным морем, а также территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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822 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 16 регионов России
822 беспилотника ВСУ атаковали ночью Крым и еще 16 регионов России
09:27 16.08.2026 (обновлено: 09:40 16.08.2026)