https://crimea.ria.ru/20260816/72-bespilotnika-vsu-likvidirovali-nad-krymom-i-esche-tremya-regionami-rossii-1158537004.html

72 беспилотника ВСУ ликвидировали над Крымом и еще тремя регионами России

72 беспилотника ВСУ ликвидировали над Крымом и еще тремя регионами России - РИА Новости Крым, 16.08.2026

72 беспилотника ВСУ ликвидировали над Крымом и еще тремя регионами России

В течение дня воскресенья над российскими регионами перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T20:39

2026-08-16T20:39

2026-08-16T20:43

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курская область

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В течение дня воскресенья над российскими регионами перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Азовским и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Азовским и Черным морями, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

азовское море

черное море

белгородская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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