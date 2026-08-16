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72 беспилотника ВСУ ликвидировали над Крымом и еще тремя регионами России - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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72 беспилотника ВСУ ликвидировали над Крымом и еще тремя регионами России
72 беспилотника ВСУ ликвидировали над Крымом и еще тремя регионами России - РИА Новости Крым, 16.08.2026
72 беспилотника ВСУ ликвидировали над Крымом и еще тремя регионами России
В течение дня воскресенья над российскими регионами перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T20:39
2026-08-16T20:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В течение дня воскресенья над российскими регионами перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Азовским и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Азовским и Черным морями, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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срочные новости крыма, крым, азовское море, черное море, белгородская область, брянская область, курская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
72 беспилотника ВСУ ликвидировали над Крымом и еще тремя регионами России

72 беспилотника ВСУ перехватили и уничтожили над Крымом и еще тремя регионами России

20:39 16.08.2026 (обновлено: 20:43 16.08.2026)
 
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Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В течение дня воскресенья над российскими регионами перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Азовским и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении российского военного ведомства.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Азовским и Черным морями, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, перечислили в МО РФ.
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Срочные новости КрымаКрымАзовское мореЧерное мореБелгородская областьБрянская областьКурская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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