https://crimea.ria.ru/20260816/27-bespilotnikov-vsu-atakovali-sevastopol-za-sutki--zafiksirovano-pyat-pozharov-1158523351.html

В Севастополе произошло пять пожаров из-за сбитых беспилотников

В Севастополе произошло пять пожаров из-за сбитых беспилотников - РИА Новости Крым, 16.08.2026

В Севастополе произошло пять пожаров из-за сбитых беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили над Севастополем за сутки 27 беспилотников ВСУ, из-за чего произошло пять возгораний разной площади в районе мыса Айя. Об... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T09:55

2026-08-16T09:55

2026-08-16T10:02

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севастополь

михаил развожаев

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атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили над Севастополем за сутки 27 беспилотников ВСУ, из-за чего произошло пять возгораний разной площади в районе мыса Айя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.На месте пожаров работают расчеты МЧС России, спасательной службы и лесхоза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу