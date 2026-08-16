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В Севастополе произошло пять пожаров из-за сбитых беспилотников
В Севастополе произошло пять пожаров из-за сбитых беспилотников - РИА Новости Крым, 16.08.2026
В Севастополе произошло пять пожаров из-за сбитых беспилотников
Силы противовоздушной обороны сбили над Севастополем за сутки 27 беспилотников ВСУ, из-за чего произошло пять возгораний разной площади в районе мыса Айя. Об... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T09:55
2026-08-16T09:55
2026-08-16T10:02
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили над Севастополем за сутки 27 беспилотников ВСУ, из-за чего произошло пять возгораний разной площади в районе мыса Айя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.На месте пожаров работают расчеты МЧС России, спасательной службы и лесхоза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
В Севастополе произошло пять пожаров из-за сбитых беспилотников
Пожары в Севастополе после атак ВСУ зафиксированы в районе мыса Айя
09:55 16.08.2026 (обновлено: 10:02 16.08.2026)