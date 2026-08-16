https://crimea.ria.ru/20260816/150-bespilotnikov-i-rakety-atakovali-rostovskuyu-oblast--pogibli-lyudi-1158521173.html

ВСУ ударили ракетами и беспилотниками по Ростовской области – погибли люди

ВСУ ударили ракетами и беспилотниками по Ростовской области – погибли люди - РИА Новости Крым, 16.08.2026

ВСУ ударили ракетами и беспилотниками по Ростовской области – погибли люди

В ночь на воскресенье, 16 августа, в Ростовской области отразили массированный удар ВСУ – над регионом сбили ракеты и более 150 беспилотников. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T07:20

2026-08-16T07:20

2026-08-16T07:27

ростовская область

юрий слюсарь

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье, 16 августа, в Ростовской области отразили массированный удар ВСУ – над регионом сбили ракеты и более 150 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.По информации губернатора, всего в ходе отражения массированной вражеской атаки были уничтожены более 150 беспилотников и ракеты в трех городах и девяти районах: Каменске-Шахтинском, Гуково, Донецке, Каменском, Константиновском, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Чертковском, Шолоховском, Цимлянском, Тарасовском и Верхнедонском.В Каменске повреждения получила кровля нескольких зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и в здании железнодорожного вокзала.В хуторе Старая Станица Каменского района на птицеводческом предприятии повреждены четыре производственных корпуса с птицей, возник пожар на территории. Огонь потушен.Возле хутора Волченский Каменского района загорелась стерня, пожар потушен на площади 1 300 квадратных метров.В Каменском лесничестве пожар тушат в двух лесных кварталах на площади 0,02 га.В Донецке разрушены крыша и электропроводка в частном доме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), удары дальнобойными ракетами вглубь россии, атаки всу