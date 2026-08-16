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ВСУ ударили ракетами и беспилотниками по Ростовской области – погибли люди - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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ВСУ ударили ракетами и беспилотниками по Ростовской области – погибли люди
ВСУ ударили ракетами и беспилотниками по Ростовской области – погибли люди - РИА Новости Крым, 16.08.2026
ВСУ ударили ракетами и беспилотниками по Ростовской области – погибли люди
В ночь на воскресенье, 16 августа, в Ростовской области отразили массированный удар ВСУ – над регионом сбили ракеты и более 150 беспилотников. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T07:20
2026-08-16T07:27
ростовская область
юрий слюсарь
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье, 16 августа, в Ростовской области отразили массированный удар ВСУ – над регионом сбили ракеты и более 150 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.По информации губернатора, всего в ходе отражения массированной вражеской атаки были уничтожены более 150 беспилотников и ракеты в трех городах и девяти районах: Каменске-Шахтинском, Гуково, Донецке, Каменском, Константиновском, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Чертковском, Шолоховском, Цимлянском, Тарасовском и Верхнедонском.В Каменске повреждения получила кровля нескольких зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и в здании железнодорожного вокзала.В хуторе Старая Станица Каменского района на птицеводческом предприятии повреждены четыре производственных корпуса с птицей, возник пожар на территории. Огонь потушен.Возле хутора Волченский Каменского района загорелась стерня, пожар потушен на площади 1 300 квадратных метров.В Каменском лесничестве пожар тушат в двух лесных кварталах на площади 0,02 га.В Донецке разрушены крыша и электропроводка в частном доме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), удары дальнобойными ракетами вглубь россии, атаки всу
ВСУ ударили ракетами и беспилотниками по Ростовской области – погибли люди

При ракетном ударе ВСУ по Ростовской области и массовом налете дронов погибли три человека

07:20 16.08.2026 (обновлено: 07:27 16.08.2026)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье, 16 августа, в Ростовской области отразили массированный удар ВСУ – над регионом сбили ракеты и более 150 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Сегодня ночью в результате воздушной атаки на Ростовскую область три человека погибли, еще один получил ранения и доставлен в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Мои глубокие соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшему", – проинформировал глава региона в своем канале в МАКС.
По информации губернатора, всего в ходе отражения массированной вражеской атаки были уничтожены более 150 беспилотников и ракеты в трех городах и девяти районах: Каменске-Шахтинском, Гуково, Донецке, Каменском, Константиновском, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Чертковском, Шолоховском, Цимлянском, Тарасовском и Верхнедонском.
В Каменске повреждения получила кровля нескольких зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и в здании железнодорожного вокзала.
В хуторе Старая Станица Каменского района на птицеводческом предприятии повреждены четыре производственных корпуса с птицей, возник пожар на территории. Огонь потушен.
Возле хутора Волченский Каменского района загорелась стерня, пожар потушен на площади 1 300 квадратных метров.
В Каменском лесничестве пожар тушат в двух лесных кварталах на площади 0,02 га.
В Донецке разрушены крыша и электропроводка в частном доме.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Удары дальнобойными ракетами вглубь РоссииАтаки ВСУ
 
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