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12 человек погибли в ДТП с польским автобусом в Венгрии
12 человек погибли в ДТП с польским автобусом в Венгрии - РИА Новости Крым, 16.08.2026
12 человек погибли в ДТП с польским автобусом в Венгрии
По меньшей мере 12 человек погибли и 10 получили тяжелые травмы в результате аварии с участием польского автобуса в Венгрии. Об этом сообщил венгерский премьер... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T10:15
2026-08-16T10:15
2026-08-16T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. По меньшей мере 12 человек погибли и 10 получили тяжелые травмы в результате аварии с участием польского автобуса в Венгрии. Об этом сообщил венгерский премьер Петер Мадьяр.Как сообщает венгерский портал Telex, ДТП произошло близ города Ньиредьхаз на северо-востоке Венгрии.В автобусе было 57 пассажиров и два водителя. Среди пострадавших один человек получил угрожающие жизни травмы, еще девять серьезно ранены, 37 человек получили легкие повреждения.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус с российскими туристами попал в ДТП во Вьетнаме - 1 человек погибКрымчанин погиб после столкновения с поездом на ж/д переезде в АнапеДва человека погибли в ДТП в Темрюкском районе Кубани
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РИА Новости Крым
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новости, польша, венгрия, автобус, происшествия, петер мадьяр, дтп
12 человек погибли в ДТП с польским автобусом в Венгрии
12 человек погибли и 10 пострадали в аварии с польским автобусом в Венгрии