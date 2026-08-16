https://crimea.ria.ru/20260816/12-chelovek-pogibli-v-dtp-s-polskim-avtobusom-v-vengrii-1158523530.html

12 человек погибли в ДТП с польским автобусом в Венгрии

12 человек погибли в ДТП с польским автобусом в Венгрии - РИА Новости Крым, 16.08.2026

12 человек погибли в ДТП с польским автобусом в Венгрии

По меньшей мере 12 человек погибли и 10 получили тяжелые травмы в результате аварии с участием польского автобуса в Венгрии. Об этом сообщил венгерский премьер... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T10:15

2026-08-16T10:15

2026-08-16T10:15

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польша

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автобус

происшествия

петер мадьяр

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. По меньшей мере 12 человек погибли и 10 получили тяжелые травмы в результате аварии с участием польского автобуса в Венгрии. Об этом сообщил венгерский премьер Петер Мадьяр.Как сообщает венгерский портал Telex, ДТП произошло близ города Ньиредьхаз на северо-востоке Венгрии.В автобусе было 57 пассажиров и два водителя. Среди пострадавших один человек получил угрожающие жизни травмы, еще девять серьезно ранены, 37 человек получили легкие повреждения.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус с российскими туристами попал в ДТП во Вьетнаме - 1 человек погибКрымчанин погиб после столкновения с поездом на ж/д переезде в АнапеДва человека погибли в ДТП в Темрюкском районе Кубани

польша

венгрия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, польша, венгрия, автобус, происшествия, петер мадьяр, дтп