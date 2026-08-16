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12 человек погибли в ДТП с польским автобусом в Венгрии - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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12 человек погибли в ДТП с польским автобусом в Венгрии
12 человек погибли в ДТП с польским автобусом в Венгрии - РИА Новости Крым, 16.08.2026
12 человек погибли в ДТП с польским автобусом в Венгрии
По меньшей мере 12 человек погибли и 10 получили тяжелые травмы в результате аварии с участием польского автобуса в Венгрии. Об этом сообщил венгерский премьер... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T10:15
2026-08-16T10:15
новости
польша
венгрия
автобус
происшествия
петер мадьяр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. По меньшей мере 12 человек погибли и 10 получили тяжелые травмы в результате аварии с участием польского автобуса в Венгрии. Об этом сообщил венгерский премьер Петер Мадьяр.Как сообщает венгерский портал Telex, ДТП произошло близ города Ньиредьхаз на северо-востоке Венгрии.В автобусе было 57 пассажиров и два водителя. Среди пострадавших один человек получил угрожающие жизни травмы, еще девять серьезно ранены, 37 человек получили легкие повреждения.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус с российскими туристами попал в ДТП во Вьетнаме - 1 человек погибКрымчанин погиб после столкновения с поездом на ж/д переезде в АнапеДва человека погибли в ДТП в Темрюкском районе Кубани
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РИА Новости Крым
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новости, польша, венгрия, автобус, происшествия, петер мадьяр, дтп
12 человек погибли в ДТП с польским автобусом в Венгрии

12 человек погибли и 10 пострадали в аварии с польским автобусом в Венгрии

10:15 16.08.2026
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. По меньшей мере 12 человек погибли и 10 получили тяжелые травмы в результате аварии с участием польского автобуса в Венгрии. Об этом сообщил венгерский премьер Петер Мадьяр.
"12 человек погибли и по меньшей мере 10 получили тяжелые травмы после того, как польский автобус ночью съехал в кювет на автомагистрали M3", – написал Мадьяр в Facebook*.
Как сообщает венгерский портал Telex, ДТП произошло близ города Ньиредьхаз на северо-востоке Венгрии.
В автобусе было 57 пассажиров и два водителя. Среди пострадавших один человек получил угрожающие жизни травмы, еще девять серьезно ранены, 37 человек получили легкие повреждения.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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