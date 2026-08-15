https://crimea.ria.ru/20260815/vyvodyat-iz-ravnovesiya-kakie-skhemy-primenyayut-moshenniki-k-boytsam-svo-1158463785.html

Выводят из равновесия: какие схемы применяют мошенники к бойцам СВО

Выводят из равновесия: какие схемы применяют мошенники к бойцам СВО - РИА Новости Крым, 15.08.2026

Выводят из равновесия: какие схемы применяют мошенники к бойцам СВО

Мошенники в России и Крыму не оставляют попыток завладеть финансами бойцов СВО, а также членов их семей. Наиболее часто используемые мошеннические схемы – это... РИА Новости Крым, 15.08.2026

2026-08-15T21:05

2026-08-15T21:05

2026-08-15T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Мошенники в России и Крыму не оставляют попыток завладеть финансами бойцов СВО, а также членов их семей. Наиболее часто используемые мошеннические схемы – это звонки от правоохранительных структур либо волонтерских организаций, которые осуществляют помощь военнослужащим. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель начальника специализированного следственного отдела по расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и дистанционных мошенничеств МВД по РК, подполковник юстиции Екатерина Олянина.Причем они, как правило, добавила спикер, владеют механизмом предоставления госнаград, называют кабинет, куда обратиться. То есть, если человек начинает проверять по официальным источникам, то действительно, в этом здании примерно находится служба, которая этим занимается, допустим, тот же военкомат или другая.Также она рассказала, что есть факты, когда разговор прекращался, люди ничего не сообщали, но при этом устанавливали вредоносное приложение."Допустим, говорят: "У нас сейчас новое приложение, мы переходим на дистанционное обслуживание, хотим сейчас создать общий реестр, чат. Вам необходимо пройти по ссылке". Якобы это официальное приложение, но его устанавливать нельзя ни в коем случае! Эти приложения содержат вредоносное программное обеспечение. При разовом вашем самостоятельном входе мошенники получают доступ к вашим паролям", - предупредила собеседница.В таких случаях, порекомендовала она, необходимо незамедлительно обращаться в банк, писать заявление о блокировке, обращаться в полицию, чтобы были своевременно приняты меры. Потом обязательно необходимо сделать самостоятельно запрос в бюро кредитных историй, если вдруг вы понимаете, что мог быть заблокирован доступ к вашим Госуслугам."Каждый вид мошенничества рассчитан на определенную категорию граждан. Все это рассчитывается в связке. Я уверена, что у них есть возможности консультации, возможно, привлекаются специалисты для этого, которые в принципе, могут и не знать, что они вовлечены в преступную деятельность. То есть используются общие схемы и психологические методы", - добавила Екатерина Олянина.По ее словам, мошенники пытаются вывести жертву из равновесия и всеми способами добыть ценные личные данные."В первом звонке, возможно, не спросят. Спрашивают, как правило, во втором, когда уже вы вроде как доверяете человеку, вы уже все перепроверили, что да, существует пенсионный фонд по такому-то адресу, есть кабинет, в этом кабинете обслуживают пенсионеров, например, по этим вопросам, по соцмоментам, и, соответственно, вы уже доверяете частично этому человеку. Он звонит вам второй раз. И многие называют свои данные - паспорт, СНИЛС, пароль", - поделилась эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД: мошенники выдают себя за военкоровПодростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из Севастополя"Помог" участнику СВО и скрылся: ФСБ задержала земельного мошенника

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, ветераны сво, участники сво, мошенничество, совет эксперта, новости, безопасность