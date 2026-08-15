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ВС РФ поразили военные склады ВСУ в порту Одессы
ВС РФ поразили военные склады ВСУ в порту Одессы - РИА Новости Крым, 15.08.2026
ВС РФ поразили военные склады ВСУ в порту Одессы
Вооруженные Силы РФ поразили склады с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.08.2026
2026-08-15T18:29
2026-08-15T18:29
2026-08-15T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы РФ поразили склады с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы, сообщило Минобороны России.Ранее сообщалось о том, что Вооруженные Силы России за минувшие сутки поразили цеха сборки беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров ВСУ, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины и логистические центры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ВС РФ поразили военные склады ВСУ в порту Одессы
ВС РФ поразили военные склады ВСУ в порту Одессы
18:29 15.08.2026 (обновлено: 18:31 15.08.2026)