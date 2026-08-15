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ВС РФ поразили военные склады ВСУ в порту Одессы - РИА Новости Крым, 15.08.2026
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ВС РФ поразили военные склады ВСУ в порту Одессы
ВС РФ поразили военные склады ВСУ в порту Одессы - РИА Новости Крым, 15.08.2026
ВС РФ поразили военные склады ВСУ в порту Одессы
Вооруженные Силы РФ поразили склады с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы РФ поразили склады с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы, сообщило Минобороны России.Ранее сообщалось о том, что Вооруженные Силы России за минувшие сутки поразили цеха сборки беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров ВСУ, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины и логистические центры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, новости сво, украина, одесса, одесская область, всу (вооруженные силы украины), удары по украине
ВС РФ поразили военные склады ВСУ в порту Одессы

ВС РФ поразили военные склады ВСУ в порту Одессы

18:29 15.08.2026 (обновлено: 18:31 15.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы РФ поразили склады с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы, сообщило Минобороны России.
"В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражены склады с военным имуществом, предназначенным для ВСУ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что Вооруженные Силы России за минувшие сутки поразили цеха сборки беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров ВСУ, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины и логистические центры.
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НовостиНовости СВОУкраинаОдессаОдесская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Удары по Украине
 
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