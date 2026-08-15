https://crimea.ria.ru/20260815/vnutrenniy-turizm-kakie-napravleniya-populyarny-u-krymskikh-turistov-1158468428.html

Внутренний туризм: какие направления популярны у крымских туристов

Внутренний туризм: какие направления популярны у крымских туристов - РИА Новости Крым, 15.08.2026

Внутренний туризм: какие направления популярны у крымских туристов

Развитие внутреннего туризма набирает популярность в России и Крыму, при этом крымчане в этом году чаще всего выбирают северную столицу России – город... РИА Новости Крым, 15.08.2026

2026-08-15T20:45

2026-08-15T20:45

2026-08-15T20:45

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внутренний туризм

санкт-петербург

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Развитие внутреннего туризма набирает популярность в России и Крыму, при этом крымчане в этом году чаще всего выбирают северную столицу России – город Санкт-Петербург. Популярны среди жителей полуострова также Карелия и Кавказ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала учредитель одного из туроператоров Кристина Загуменная.Эксперт также описала портрет нынешнего организованного крымского туриста – это, как правило, женщины за 30, которые любят компанию и выбирают групповые Ж/Д и автобусные туры.Второе место, по словам специалиста, в этом сезоне занимает Карелия."Тоже, если хочется природы, прохлады и непосредственно в комбинации с Санкт-Петербургом", - добавила собеседница.Третье направление в топе занимает Кавказ, сообщила Кристина Загуменная.Сейчас, по ее информации немного сократился интерес жителей Крыма к Сочи и Краснодару."Первое время, когда мы только зашли в Россию, это был, скажем так, бум, но уже спрос потихонечку меняется. И теперь популярность идет еще и за Татарстаном. Это - Казань, Свияжск и близлежащие города. Здесь тоже и культурно-познавательный, и гастрономический туризм. И очень интересен IT-полис, для молодежи, например. Татарстан, Калининград - когда турист хочет посмотреть и хочет даже искупаться, потому что там тоже это возможно. И, наверное, Байкал. Вот это - топ", - обозначила она.При этом, поделилась учредитель одного из туроператоров, поездка в Санкт-Петербург обойдется в среднем около 60 тыс. рублей за 8-9 дней с учетом перевозки, а тур под ключ на Кавказ еще доступнее – 35-40 тысяч. Более высокой ценой отличаются путешествия на Камчатку и к озеру Байкал – примерно 70-80 тысяч рублей.Отдельно следует сказать про крымских туристов, которые в последние месяцы решили остаться в Крыму."Сейчас есть много разных акций. Это объединение совместно с министерством курортов и туризма — "Мы вместе". Здесь и отели участвуют, и туроператоры, все, кто формирует услуги, делают определенные акции и скидки для того, чтобы наш крымский турист мог отдохнуть и провести хорошо время", - заключила Кристина Загуменная.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму - ощутимые скидки для внутреннего туризма в этом сезонеКак привлечь туристов в новые регионы РоссииОт Турции до Китая: какие страны выбирают российские туристы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости крыма, внутренний туризм, санкт-петербург