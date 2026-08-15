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Внутренний туризм: какие направления популярны у крымских туристов
Внутренний туризм: какие направления популярны у крымских туристов - РИА Новости Крым, 15.08.2026
Внутренний туризм: какие направления популярны у крымских туристов
Развитие внутреннего туризма набирает популярность в России и Крыму, при этом крымчане в этом году чаще всего выбирают северную столицу России – город... РИА Новости Крым, 15.08.2026
2026-08-15T20:45
2026-08-15T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Развитие внутреннего туризма набирает популярность в России и Крыму, при этом крымчане в этом году чаще всего выбирают северную столицу России – город Санкт-Петербург. Популярны среди жителей полуострова также Карелия и Кавказ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала учредитель одного из туроператоров Кристина Загуменная.Эксперт также описала портрет нынешнего организованного крымского туриста – это, как правило, женщины за 30, которые любят компанию и выбирают групповые Ж/Д и автобусные туры.Второе место, по словам специалиста, в этом сезоне занимает Карелия."Тоже, если хочется природы, прохлады и непосредственно в комбинации с Санкт-Петербургом", - добавила собеседница.Третье направление в топе занимает Кавказ, сообщила Кристина Загуменная.Сейчас, по ее информации немного сократился интерес жителей Крыма к Сочи и Краснодару."Первое время, когда мы только зашли в Россию, это был, скажем так, бум, но уже спрос потихонечку меняется. И теперь популярность идет еще и за Татарстаном. Это - Казань, Свияжск и близлежащие города. Здесь тоже и культурно-познавательный, и гастрономический туризм. И очень интересен IT-полис, для молодежи, например. Татарстан, Калининград - когда турист хочет посмотреть и хочет даже искупаться, потому что там тоже это возможно. И, наверное, Байкал. Вот это - топ", - обозначила она.При этом, поделилась учредитель одного из туроператоров, поездка в Санкт-Петербург обойдется в среднем около 60 тыс. рублей за 8-9 дней с учетом перевозки, а тур под ключ на Кавказ еще доступнее – 35-40 тысяч. Более высокой ценой отличаются путешествия на Камчатку и к озеру Байкал – примерно 70-80 тысяч рублей.Отдельно следует сказать про крымских туристов, которые в последние месяцы решили остаться в Крыму."Сейчас есть много разных акций. Это объединение совместно с министерством курортов и туризма — "Мы вместе". Здесь и отели участвуют, и туроператоры, все, кто формирует услуги, делают определенные акции и скидки для того, чтобы наш крымский турист мог отдохнуть и провести хорошо время", - заключила Кристина Загуменная.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму - ощутимые скидки для внутреннего туризма в этом сезонеКак привлечь туристов в новые регионы РоссииОт Турции до Китая: какие страны выбирают российские туристы
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туризм, новости крыма, внутренний туризм, санкт-петербург
Внутренний туризм: какие направления популярны у крымских туристов
Крымчане чаще всего выбирают Санкт-Петербург и Карелию для турпоездок в этом году
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым.
Развитие внутреннего туризма набирает популярность в России и Крыму, при этом крымчане в этом году чаще всего выбирают северную столицу России – город Санкт-Петербург. Популярны среди жителей полуострова также Карелия и Кавказ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала учредитель одного из туроператоров Кристина Загуменная.
"По статистике наших продаж ежемесячно я вижу, что первое место каждый раз за Санкт-Петербургом, потому что крымчане, как правило, говорят, что у нас есть свое море, поэтому нам нужен культурно-познавательный туризм, не пляжный, в первую очередь. Поэтому – это Питер", - отметила она.
Эксперт также описала портрет нынешнего организованного крымского туриста – это, как правило, женщины за 30, которые любят компанию и выбирают групповые Ж/Д и автобусные туры.
Второе место, по словам специалиста, в этом сезоне занимает Карелия.
"Тоже, если хочется природы, прохлады и непосредственно в комбинации с Санкт-Петербургом", - добавила собеседница.
Третье направление в топе занимает Кавказ, сообщила Кристина Загуменная.
"Мы говорим о Дагестане, об Осетии, Ингушетии. Эти регионы близко. В основном – это автобусные туры либо туры из Крыма до Минеральных Вод и далее. Кавказ, он всегда прекрасен, особенно летом", - рассказала она.
Сейчас, по ее информации немного сократился интерес жителей Крыма к Сочи и Краснодару.
"Первое время, когда мы только зашли в Россию, это был, скажем так, бум, но уже спрос потихонечку меняется. И теперь популярность идет еще и за Татарстаном. Это - Казань, Свияжск и близлежащие города. Здесь тоже и культурно-познавательный, и гастрономический туризм. И очень интересен IT-полис, для молодежи, например. Татарстан, Калининград - когда турист хочет посмотреть и хочет даже искупаться, потому что там тоже это возможно. И, наверное, Байкал. Вот это - топ", - обозначила она.
При этом, поделилась учредитель одного из туроператоров, поездка в Санкт-Петербург обойдется в среднем около 60 тыс. рублей за 8-9 дней с учетом перевозки, а тур под ключ на Кавказ еще доступнее – 35-40 тысяч. Более высокой ценой отличаются путешествия на Камчатку и к озеру Байкал – примерно 70-80 тысяч рублей.
Отдельно следует сказать про крымских туристов, которые в последние месяцы решили остаться в Крыму.
"Сейчас есть много разных акций. Это объединение совместно с министерством курортов и туризма — "Мы вместе". Здесь и отели участвуют, и туроператоры, все, кто формирует услуги, делают определенные акции и скидки для того, чтобы наш крымский турист мог отдохнуть и провести хорошо время", - заключила Кристина Загуменная.
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