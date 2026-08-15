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В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - всех призвали укрыться
В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - всех призвали укрыться - РИА Новости Крым, 15.08.2026
В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - всех призвали укрыться
Воздушная тревога снова объявлена в Севастополе - в городе включили сирены и призвали людей на время угрозы укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.08.2026
2026-08-15T20:19
2026-08-15T20:19
2026-08-15T20:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Воздушная тревога снова объявлена в Севастополе - в городе включили сирены и призвали людей на время угрозы укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Сигнал воздушной тревоги в Севастополе в момент возможной угрозы включают с сентября 2023 года - после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - всех призвали укрыться
В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - всех призвали укрыться
20:19 15.08.2026 (обновлено: 20:20 15.08.2026)