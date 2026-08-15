Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе построят новую школу рекордной площади - РИА Новости Крым, 15.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260815/v-sevastopole-postroyat-novuyu-shkolu-rekordnoy-ploschadi-1158518813.html
В Севастополе построят новую школу рекордной площади
В Севастополе построят новую школу рекордной площади - РИА Новости Крым, 15.08.2026
В Севастополе построят новую школу рекордной площади
В Севастополе построят новую школу с площадью здания около 55 тысяч квадратных метров – это рекорд для города. Об этом сообщил заместитель губернатора... РИА Новости Крым, 15.08.2026
2026-08-15T19:32
2026-08-15T19:32
новости
севастополь
строительство
школа
новости севастополя
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0f/1158518699_21:0:880:483_1920x0_80_0_0_4d3514e8385d6ac9fa6f356d635d1e0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе построят новую школу с площадью здания около 55 тысяч квадратных метров – это рекорд для города. Об этом сообщил заместитель губернатора Севастополя Максим Жукалов на заседании архитектурно-художественного совета, где рассмотрели часть проектной работы по объекту и поддержали ее с учетом замечаний. Об этом уведомляет правительство города по итогам мероприятия.Одним из ключевых вопросов, рассмотренных советом, стали архитектурные решения новой школы на 1650 мест, которую планируют разместить на участке площадью 5,8 гектара в районе 7-го километра Балаклавского шоссе.Уточняется, что общая площадь здания образовательного учреждения составит около 55 тысяч квадратных метров, и аналогов в городе нет.Пространства для начальной и старшей школы здесь предусмотрены отдельно, в актовый зале будет более полутысячи мест."На территории школы планируется разместить футбольное поле, зоны для занятий легкой атлетикой, волейбольную и баскетбольную площадки, а также площадку для сдачи нормативов ГТО. Для детей разных возрастов предусмотрены пространства для активного и тихого отдыха. Территорию озеленят хвойными и лиственными деревьями", – добавили в правительстве.В ходе обсуждения члены совета уделили внимание организации школьной территории, фасадным решениям, а также ограждению и отделке подпорных стен. Предложенные архитектурные решения поддержали с учетом высказанных экспертами замечаний.По словам Жукалова, то, как преображается этот новый микрорайон города, может стать примером эффективного комплексного подхода к развитию территории.Также на архсовете были рассмотрены еще пять объектов, связанных с развитием социальной, торговой и жилой инфраструктуры. В том числе вторая очередь торгово-складского комплекса на улице Индустриальной и ряд объектов жилой застройки.Повторно рассмотренные архитектурные решения курортно-рекреационного комплекса на пляже Омега и комплекса в районе улицы Щитовой получили поддержку совета. А вот решения, касающиеся жилого комплекса между проспектом Столетовским и улицей Колобова, а многоквартирного дома с подземным паркингом на улице Киевской архитекторам предстоит доработать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе продлили сроки приведения киосков к архитектурным нормам В Коктебеле построят рекреационный комплекс за 10 млрд Ремонт набережной Феодосии вызвал вопросы у горожан – ответы мэрии
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0f/1158518699_128:0:772:483_1920x0_80_0_0_64d66e45f7e42d0c826c2483759363bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, севастополь, строительство, школа, новости севастополя, крым, новости крыма
В Севастополе построят новую школу рекордной площади

В Севастополе построят новую школу рекордной площади на 1650 мест – власти

19:32 15.08.2026
 
© Правительство СевастополяВ Севастополе построят новую школу на 1650 мест
В Севастополе построят новую школу на 1650 мест
© Правительство Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе построят новую школу с площадью здания около 55 тысяч квадратных метров – это рекорд для города. Об этом сообщил заместитель губернатора Севастополя Максим Жукалов на заседании архитектурно-художественного совета, где рассмотрели часть проектной работы по объекту и поддержали ее с учетом замечаний. Об этом уведомляет правительство города по итогам мероприятия.
Одним из ключевых вопросов, рассмотренных советом, стали архитектурные решения новой школы на 1650 мест, которую планируют разместить на участке площадью 5,8 гектара в районе 7-го километра Балаклавского шоссе.
Уточняется, что общая площадь здания образовательного учреждения составит около 55 тысяч квадратных метров, и аналогов в городе нет.
"Это достаточно большое здание, таких школ в Севастополе еще нет, именно исходя из площадных характеристик. По наполнению это современная школа. Проект пойдет на экспертизу, после этого будем искать источники финансирования для реализации", – сказал Жукалов.
Пространства для начальной и старшей школы здесь предусмотрены отдельно, в актовый зале будет более полутысячи мест.

"На территории школы планируется разместить футбольное поле, зоны для занятий легкой атлетикой, волейбольную и баскетбольную площадки, а также площадку для сдачи нормативов ГТО. Для детей разных возрастов предусмотрены пространства для активного и тихого отдыха. Территорию озеленят хвойными и лиственными деревьями", – добавили в правительстве.
В ходе обсуждения члены совета уделили внимание организации школьной территории, фасадным решениям, а также ограждению и отделке подпорных стен. Предложенные архитектурные решения поддержали с учетом высказанных экспертами замечаний.
По словам Жукалова, то, как преображается этот новый микрорайон города, может стать примером эффективного комплексного подхода к развитию территории.
"Мы видим, что комплексное развитие территории 7-го километра работает: здесь уже согласованы два детских сада, один из них строится, на строительство поликлиники также выдано разрешение, теперь представлена школа", – отметил он.
Также на архсовете были рассмотрены еще пять объектов, связанных с развитием социальной, торговой и жилой инфраструктуры. В том числе вторая очередь торгово-складского комплекса на улице Индустриальной и ряд объектов жилой застройки.

Повторно рассмотренные архитектурные решения курортно-рекреационного комплекса на пляже Омега и комплекса в районе улицы Щитовой получили поддержку совета. А вот решения, касающиеся жилого комплекса между проспектом Столетовским и улицей Колобова, а многоквартирного дома с подземным паркингом на улице Киевской архитекторам предстоит доработать.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе продлили сроки приведения киосков к архитектурным нормам
В Коктебеле построят рекреационный комплекс за 10 млрд
Ремонт набережной Феодосии вызвал вопросы у горожан – ответы мэрии
 
НовостиСевастопольСтроительствоШколаНовости СевастополяКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:421 сентября в Крыму начнут работу три современных школы
17:31Взрывы гремят на Украине - что известно
17:20Путин поздравил российских гимнасток с победой на Чемпионате мира
17:08В 2027 году во всех регионах России появятся центры здорового долголетия
16:52Пьяный крымчанин разругался с родителями и сжег их машины
16:40В Севастополе 18 августа бизнесу ограничат потребление электричества
16:25Кто будет строить дорогу в объезд Чонгарского моста
16:13Россия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынки
16:03Глава Минпросвещения России посетил школу Симферополя
15:47Умер бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев
15:40Экономика России возвращается на траекторию роста – кабмин
15:22В Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW
15:08Крымский мост: собрались очереди с двух сторон транспортного перехода
14:59Япония перешла черту приличий – Лавров
14:52Под Севастополем частично обесточены пять населенных пунктов
14:46В Севастополе отбили налет БПЛА - сбиты 10 вражеских дронов
14:28В России могут появиться корпоративные детсады при предприятиях
14:10Ялтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром
14:00Опасность по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и площади
13:53В Севастополе отменили воздушную тревогу
Лента новостейМолния