https://crimea.ria.ru/20260815/v-sevastopole-postroyat-novuyu-shkolu-rekordnoy-ploschadi-1158518813.html

В Севастополе построят новую школу рекордной площади

В Севастополе построят новую школу рекордной площади - РИА Новости Крым, 15.08.2026

В Севастополе построят новую школу рекордной площади

В Севастополе построят новую школу с площадью здания около 55 тысяч квадратных метров – это рекорд для города. Об этом сообщил заместитель губернатора... РИА Новости Крым, 15.08.2026

2026-08-15T19:32

2026-08-15T19:32

2026-08-15T19:32

новости

севастополь

строительство

школа

новости севастополя

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0f/1158518699_21:0:880:483_1920x0_80_0_0_4d3514e8385d6ac9fa6f356d635d1e0c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе построят новую школу с площадью здания около 55 тысяч квадратных метров – это рекорд для города. Об этом сообщил заместитель губернатора Севастополя Максим Жукалов на заседании архитектурно-художественного совета, где рассмотрели часть проектной работы по объекту и поддержали ее с учетом замечаний. Об этом уведомляет правительство города по итогам мероприятия.Одним из ключевых вопросов, рассмотренных советом, стали архитектурные решения новой школы на 1650 мест, которую планируют разместить на участке площадью 5,8 гектара в районе 7-го километра Балаклавского шоссе.Уточняется, что общая площадь здания образовательного учреждения составит около 55 тысяч квадратных метров, и аналогов в городе нет.Пространства для начальной и старшей школы здесь предусмотрены отдельно, в актовый зале будет более полутысячи мест."На территории школы планируется разместить футбольное поле, зоны для занятий легкой атлетикой, волейбольную и баскетбольную площадки, а также площадку для сдачи нормативов ГТО. Для детей разных возрастов предусмотрены пространства для активного и тихого отдыха. Территорию озеленят хвойными и лиственными деревьями", – добавили в правительстве.В ходе обсуждения члены совета уделили внимание организации школьной территории, фасадным решениям, а также ограждению и отделке подпорных стен. Предложенные архитектурные решения поддержали с учетом высказанных экспертами замечаний.По словам Жукалова, то, как преображается этот новый микрорайон города, может стать примером эффективного комплексного подхода к развитию территории.Также на архсовете были рассмотрены еще пять объектов, связанных с развитием социальной, торговой и жилой инфраструктуры. В том числе вторая очередь торгово-складского комплекса на улице Индустриальной и ряд объектов жилой застройки.Повторно рассмотренные архитектурные решения курортно-рекреационного комплекса на пляже Омега и комплекса в районе улицы Щитовой получили поддержку совета. А вот решения, касающиеся жилого комплекса между проспектом Столетовским и улицей Колобова, а многоквартирного дома с подземным паркингом на улице Киевской архитекторам предстоит доработать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе продлили сроки приведения киосков к архитектурным нормам В Коктебеле построят рекреационный комплекс за 10 млрд Ремонт набережной Феодосии вызвал вопросы у горожан – ответы мэрии

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, севастополь, строительство, школа, новости севастополя, крым, новости крыма