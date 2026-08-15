В Севастополе построят новую школу рекордной площади
В Севастополе построят новую школу рекордной площади на 1650 мест – власти
© Правительство СевастополяВ Севастополе построят новую школу на 1650 мест
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе построят новую школу с площадью здания около 55 тысяч квадратных метров – это рекорд для города. Об этом сообщил заместитель губернатора Севастополя Максим Жукалов на заседании архитектурно-художественного совета, где рассмотрели часть проектной работы по объекту и поддержали ее с учетом замечаний. Об этом уведомляет правительство города по итогам мероприятия.
Одним из ключевых вопросов, рассмотренных советом, стали архитектурные решения новой школы на 1650 мест, которую планируют разместить на участке площадью 5,8 гектара в районе 7-го километра Балаклавского шоссе.
Уточняется, что общая площадь здания образовательного учреждения составит около 55 тысяч квадратных метров, и аналогов в городе нет.
"Это достаточно большое здание, таких школ в Севастополе еще нет, именно исходя из площадных характеристик. По наполнению это современная школа. Проект пойдет на экспертизу, после этого будем искать источники финансирования для реализации", – сказал Жукалов.
Пространства для начальной и старшей школы здесь предусмотрены отдельно, в актовый зале будет более полутысячи мест.
"На территории школы планируется разместить футбольное поле, зоны для занятий легкой атлетикой, волейбольную и баскетбольную площадки, а также площадку для сдачи нормативов ГТО. Для детей разных возрастов предусмотрены пространства для активного и тихого отдыха. Территорию озеленят хвойными и лиственными деревьями", – добавили в правительстве.
"На территории школы планируется разместить футбольное поле, зоны для занятий легкой атлетикой, волейбольную и баскетбольную площадки, а также площадку для сдачи нормативов ГТО. Для детей разных возрастов предусмотрены пространства для активного и тихого отдыха. Территорию озеленят хвойными и лиственными деревьями", – добавили в правительстве.
В ходе обсуждения члены совета уделили внимание организации школьной территории, фасадным решениям, а также ограждению и отделке подпорных стен. Предложенные архитектурные решения поддержали с учетом высказанных экспертами замечаний.
По словам Жукалова, то, как преображается этот новый микрорайон города, может стать примером эффективного комплексного подхода к развитию территории.
"Мы видим, что комплексное развитие территории 7-го километра работает: здесь уже согласованы два детских сада, один из них строится, на строительство поликлиники также выдано разрешение, теперь представлена школа", – отметил он.
Также на архсовете были рассмотрены еще пять объектов, связанных с развитием социальной, торговой и жилой инфраструктуры. В том числе вторая очередь торгово-складского комплекса на улице Индустриальной и ряд объектов жилой застройки.
Повторно рассмотренные архитектурные решения курортно-рекреационного комплекса на пляже Омега и комплекса в районе улицы Щитовой получили поддержку совета. А вот решения, касающиеся жилого комплекса между проспектом Столетовским и улицей Колобова, а многоквартирного дома с подземным паркингом на улице Киевской архитекторам предстоит доработать.
Повторно рассмотренные архитектурные решения курортно-рекреационного комплекса на пляже Омега и комплекса в районе улицы Щитовой получили поддержку совета. А вот решения, касающиеся жилого комплекса между проспектом Столетовским и улицей Колобова, а многоквартирного дома с подземным паркингом на улице Киевской архитекторам предстоит доработать.
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