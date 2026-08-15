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В Севастополе дали отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 15.08.2026
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В Севастополе дали отбой воздушной тревоги
В Севастополе дали отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 15.08.2026
В Севастополе дали отбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.08.2026
2026-08-15T20:34
2026-08-15T20:34
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года - после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – звучит трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.В Крыму, начиная с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе дали отбой воздушной тревоги

В Севастополе отменили воздушную тревогу

20:34 15.08.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги" – проинформировал он население в своем канале на платформе МАКС.
В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года - после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – звучит трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
В Крыму, начиная с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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