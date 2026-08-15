https://crimea.ria.ru/20260815/v-sevastopole-dali-otboy-vozdushnoy-trevogi-1158495146.html

В Севастополе дали отбой воздушной тревоги

В Севастополе дали отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 15.08.2026

В Севастополе дали отбой воздушной тревоги

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.08.2026

2026-08-15T20:34

2026-08-15T20:34

2026-08-15T20:34

воздушная тревога в севастополе

севастополь

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атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года - после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – звучит трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.В Крыму, начиная с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя