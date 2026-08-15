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Укрепление связей РФ с Индией и новые меры поддержки в Крыму – главное - РИА Новости Крым, 15.08.2026
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Укрепление связей РФ с Индией и новые меры поддержки в Крыму – главное
Укрепление связей РФ с Индией и новые меры поддержки в Крыму – главное - РИА Новости Крым, 15.08.2026
Укрепление связей РФ с Индией и новые меры поддержки в Крыму – главное
Президент России Владимир Путин заявил о наращивании связей с Индией для упрочения международной безопасности и стабильности. При атаке ВСУ на Подмосковье... РИА Новости Крым, 15.08.2026
2026-08-15T21:33
2026-08-15T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о наращивании связей с Индией для упрочения международной безопасности и стабильности. При атаке ВСУ на Подмосковье пострадали мирные жители, в том числе ребенок, за его жизнь боролись врачи. В МИД России сделали заявление в связи с планами США и Турции вооружить Киев новым арсеналом, включая наступательный. Вооруженные силы России за сутки продвинулись вперед и освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. Землетрясение в Индонезии унесло жизни десятков человек. Самозанятых и физлиц в Крыму освободили от арендной платы до октября.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявление Путина о партнерстве с ИндиейОтношения между Россией и Индией успешно развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме руководству Индии по случаю Дня независимости страны."Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь всемерно наращивать конструктивные российско-индийские связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения международной безопасности и стабильности", – подчеркнул российский лидер", – сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.Атака ВСУ на ПодмосковьеУтром 15 августа губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ВСУ с ночи атакуют регион беспилотниками и есть раненые, среди которых женщина и 9-летний ребенок.Несколько часов спустя стало известно, что состояние ребенка удалось стабилизировать и его транспортировали в Детский клинический центр им. Рошаля.Также в этот день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Двое детей и пятеро взрослых пострадали при атаке ВСУ. Кроме того, при ракетной атаке украинских боевиков по Самаре пострадали люди.Заявление России из-за планов США и ТурцииВ МИД России предупредили США и Турцию, что реализация их планов обеспечить Киев крупной партией оружия и боеприпасов производства США, находящихся в распоряжении Анкары, нанесет серьезный урон двусторонним отношениям Москвы с Вашингтоном и Анкарой."Еще не поздно трезво оценить ситуацию", – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Землетрясение в ИндонезииЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в ночь на субботу, 15 августа, сообщил о землетрясении неподалеку от индонезийского острова Флорес. Его магнитуда составила 7,7.В течение дня официально подтвержденное число жертв которых росло с каждым часом и к вечеру достигло нескольких десятков человек.В ряде районов пропало электроснабжение, повреждены здания, на образовались дорогах заторы.Еще один населенный пункт освобожден на ЗапорожьеРоссийская группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны, армия киевского режима за сутки потеряла еще 1375 боевиков.Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в этот день проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки войск "Восток".Новые меры поддержки бизнеса в КрымуСамозанятые и физические лица, арендующие имущество Республики Крым, временно освобождены от арендной платы. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов."Принято решение об освобождении самозанятых и физических лиц, арендующих имущество Республики Крым, от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября 2026 года", – сообщил он на платформе МАКС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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главное за день, новости, общество, в мире, крым
Укрепление связей РФ с Индией и новые меры поддержки в Крыму – главное

Укрепление связей РФ с Индией и новые меры поддержки бизнеса в Крыму – главное за день

21:33 15.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о наращивании связей с Индией для упрочения международной безопасности и стабильности. При атаке ВСУ на Подмосковье пострадали мирные жители, в том числе ребенок, за его жизнь боролись врачи. В МИД России сделали заявление в связи с планами США и Турции вооружить Киев новым арсеналом, включая наступательный. Вооруженные силы России за сутки продвинулись вперед и освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. Землетрясение в Индонезии унесло жизни десятков человек. Самозанятых и физлиц в Крыму освободили от арендной платы до октября.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Заявление Путина о партнерстве с Индией

Отношения между Россией и Индией успешно развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме руководству Индии по случаю Дня независимости страны.
"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь всемерно наращивать конструктивные российско-индийские связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения международной безопасности и стабильности", – подчеркнул российский лидер", – сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Бойцы ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
15 августа, 16:34
Бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Атака ВСУ на Подмосковье

Утром 15 августа губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ВСУ с ночи атакуют регион беспилотниками и есть раненые, среди которых женщина и 9-летний ребенок.
"Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии", – отметил глава региона.
Несколько часов спустя стало известно, что состояние ребенка удалось стабилизировать и его транспортировали в Детский клинический центр им. Рошаля.
Также в этот день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Двое детей и пятеро взрослых пострадали при атаке ВСУ. Кроме того, при ракетной атаке украинских боевиков по Самаре пострадали люди.
Вид на Севастополь
15 августа, 16:04
Шесть дронов посадили средствами РЭБ в Гагаринском районе Севастополя

Заявление России из-за планов США и Турции

В МИД России предупредили США и Турцию, что реализация их планов обеспечить Киев крупной партией оружия и боеприпасов производства США, находящихся в распоряжении Анкары, нанесет серьезный урон двусторонним отношениям Москвы с Вашингтоном и Анкарой.
"Еще не поздно трезво оценить ситуацию", – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
15 августа, 12:14
17 ракет "Фламинго" и 1 328 беспилотников самолетного типа ВСУ сбиты за сутки

Землетрясение в Индонезии

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в ночь на субботу, 15 августа, сообщил о землетрясении неподалеку от индонезийского острова Флорес. Его магнитуда составила 7,7.
В течение дня официально подтвержденное число жертв которых росло с каждым часом и к вечеру достигло нескольких десятков человек.
В ряде районов пропало электроснабжение, повреждены здания, на образовались дорогах заторы.
Города мира. Хошимин - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
15 августа, 12:04
Автобус с российскими туристами попал в ДТП во Вьетнаме - 1 человек погиб

Еще один населенный пункт освобожден на Запорожье

Российская группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Рыбальское Запорожской области", – сообщило военное ведомство России в суточной сводке.
По данным Минобороны, армия киевского режима за сутки потеряла еще 1375 боевиков.
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в этот день проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки войск "Восток".
Спортсмен во время соревнований по стрельбе из лука - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
15 августа, 08:45
Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения со спортсменов России

Новые меры поддержки бизнеса в Крыму

Самозанятые и физические лица, арендующие имущество Республики Крым, временно освобождены от арендной платы. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Принято решение об освобождении самозанятых и физических лиц, арендующих имущество Республики Крым, от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября 2026 года", – сообщил он на платформе МАКС.
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Зимняя Ялта - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
15 августа, 08:19
Продажа семи национализированных объектов принесла в бюджет Крыма 621 млн
 
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