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У гимнасток России – золото чемпионата мира и Европы
У гимнасток России – золото чемпионата мира и Европы - РИА Новости Крым, 15.08.2026
У гимнасток России – золото чемпионата мира и Европы
Женская сборная России выиграла в командном многоборье чемпионат мира по художественной гимнастике, который проходит в Германии. А россиянка Ангелина Мельникова РИА Новости Крым, 15.08.2026
2026-08-15T20:12
2026-08-15T20:12
2026-08-15T20:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Женская сборная России выиграла в командном многоборье чемпионат мира по художественной гимнастике, который проходит в Германии. А россиянка Ангелина Мельникова завоевала золото и две бронзы на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии, сообщает Олимпийский комитет РФ.Мельникова получила за выступление 14,166 балла. Серебро у немки Карины Шонмайер (14, 066). Третье место заняла представительница Бельгии Лиза Вален (13,983 балла). Россиянка Анна Калмыкова стала пятой (13,849).Тем временем чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Германии, во Франкфурте‑на‑Майне. И россиянки здесь завоевали золото в командном зачете, набрав 278,3 балла. Второе место заняла сборная команда Болгарии (276,05), а бронза у спортсменок из Китая (275,4).Как и в Хорватии, на соревнованиях в Германии спортсменки из России выступают в нейтральном статусе.Ранее сообщалось, что дуэт российских синхронисток взял золото на юношеском первенстве мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пловец Корнев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 50 м баттерфляем Всемирная федерация танцевального спорта сняла с россиян все ограничения Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения со спортсменов России
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спорт, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, новости, россия
У гимнасток России – золото чемпионата мира и Европы
Россиянки взяли золото в командном зачете на чемпионате мира по художественной гимнастике
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Женская сборная России выиграла в командном многоборье чемпионат мира по художественной гимнастике, который проходит в Германии. А россиянка Ангелина Мельникова завоевала золото и две бронзы на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии, сообщает Олимпийский комитет РФ.
"В субботу, 15 августа, на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе прошли финалы в отдельных видах. Выступающие в нейтральном статусе российские спортсменки завоевали три медали, причем все из них стране принесла Ангелина Мельникова", – сообщили в Олимпийском комитете.
Мельникова получила за выступление 14,166 балла. Серебро у немки Карины Шонмайер (14, 066). Третье место заняла представительница Бельгии Лиза Вален (13,983 балла). Россиянка Анна Калмыкова стала пятой (13,849).
Тем временем чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Германии, во Франкфурте‑на‑Майне. И россиянки здесь завоевали золото в командном зачете, набрав 278,3 балла. Второе место заняла сборная команда Болгарии (276,05), а бронза у спортсменок из Китая (275,4).
Как и в Хорватии, на соревнованиях в Германии спортсменки из России выступают в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось
, что дуэт российских синхронисток взял золото на юношеском первенстве мира.
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