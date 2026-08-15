https://crimea.ria.ru/20260815/tolko-versty-v-krym-kak-undervud-razreklamiroval-poluostrov-1152979418.html

"Только версты в Крым": как "Ундервуд" разрекламировал полуостров

"Только версты в Крым": как "Ундервуд" разрекламировал полуостров - РИА Новости Крым, 15.08.2026

"Только версты в Крым": как "Ундервуд" разрекламировал полуостров

РИА Новости Крым, 15.08.2026

2026-08-15T18:12

2026-08-15T18:12

2026-08-15T18:12

с песней по крыму

музыка

крым

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севастополь

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Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Одна из самых крымских групп, рожденная в Крыму и много написавшая о Крыме – "Ундервуд". Она была создана в 1995 в Симферополе году двумя студентами Крымского медицинского института – будущими психиатром Максимом Кучеренко и анестезиологом Владимиром Ткаченко. Объединили студентов общие интересы в области кино и музыки. Сначала Максим и Владимир играли на набережных крымских городов и студенческих вечеринках различные каверы, а затем были клубы и собственные песни. Зимой 1998 года музыканты записывают в Севастополе свой первый музыкальный сборник и издают его под названием "Все пройдет, милая". В 2000-м году началась профессиональная деятельность группы, счастливо и активно продолжающаяся до сих пор. Ткаченко и Кучеренко покидают медицину. Первый сингл "Гагарин, я вас любила" становится хитом и визитной карточкой коллектива, трек проходит ротации на крупных радиостанциях, а клип на "Гагарина" транслируется по главным музыкальным каналам страны. Песни коллектива начинают звучать в художественных фильмах. "Ундервуд" - желанные гости в телевизионных и фестивальных проектах, они сотрудничают с лучшими музыкантами России. Переезд в Москву не позволяет им забыть полуостров. "Ундервуд" поет о таких же, как они, "детях портвейна", фронтмены группы учатся жизненной науке у мангупского чабреца, воруют лето у Крыма и упаковывают его в чемоданы, а все их дороги верстами ведут в Крым.Слова песен афористичны, наполнены отсылками к мировой культуре – они – настоящая поэзия, недаром и Максим, и Владимир стали членами Союза российских писателей, первая их совместная книга выходит в 2005 году, с тех пор их было несколько. Стихи двух без сомнения поэтов в 2013 году получают Волошинскую премию.Также несколько клипов группы были сняты в Крыму. Например, на песню "Платье в горошек". И песня, и клип – отсыл к фильму Сергея Соловьева "Асса", снятому в зимней Ялте. Для съемок использовали старый троллейбус "Шкода", в клипе участвовала актриса "Ассы" Татьяна Друбич.В 2015 году появился клип под названием "Чей Крым". Он вызвал жаркие дискуссии в сети, хотя, по словам участников группы, композиция является полностью аполитичной, но затрагивает основные проблемы современности.В 2022 году Максим Кучеренко наряду с еще 19 музыкантами снялся в антиэмигрантском клипе Гарика Сукачева "Я остаюсь": "Я остаюсь там, где мне хочется быть. И пусть я немного боюсь, но я остаюсь. Я остаюсь, чтобы жить".Сейчас на счету группы 13 альбомов и 25 видеоклипов, "Ундервуд" активно выступает, в том числе и на полуострове, его участники приезжают сюда в отпуск. Максим Кучеренко часто бывает в Севастополе, дикие берега которого очень любит. А Владимир Ткаченко настоятельно рекомендует всем посетить музей "35-й батареи" в этом городе-герое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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мангуп

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2026

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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