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Средства ПВО за 12 часов сбили 180 украинских дронов - РИА Новости Крым, 15.08.2026
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Средства ПВО за 12 часов сбили 180 украинских дронов
Средства ПВО за 12 часов сбили 180 украинских дронов - РИА Новости Крым, 15.08.2026
Средства ПВО за 12 часов сбили 180 украинских дронов
Силы ПВО за 12 часов уничтожили 180 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.08.2026
2026-08-15T20:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 180 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России."В течение дня в период с 8.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 180 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что силы ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 598 украинских беспилотников над российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), пво, безопасность республики крым и севастополя
Средства ПВО за 12 часов сбили 180 украинских дронов

Средства ПВО за 12 часов сбили 180 украинских дронов

20:59 15.08.2026 (обновлено: 21:00 15.08.2026)
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСМОГ
МОГ
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 180 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
"В течение дня в период с 8.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 180 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что силы ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 598 украинских беспилотников над российскими регионами.
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