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Средства ПВО за 12 часов сбили 180 украинских дронов

Средства ПВО за 12 часов сбили 180 украинских дронов - РИА Новости Крым, 15.08.2026

Средства ПВО за 12 часов сбили 180 украинских дронов

Силы ПВО за 12 часов уничтожили 180 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.08.2026

2026-08-15T20:59

2026-08-15T20:59

2026-08-15T21:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 180 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России."В течение дня в период с 8.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 180 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что силы ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 598 украинских беспилотников над российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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