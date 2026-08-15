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Средства ПВО за 12 часов сбили 180 украинских дронов
Средства ПВО за 12 часов сбили 180 украинских дронов - РИА Новости Крым, 15.08.2026
Средства ПВО за 12 часов сбили 180 украинских дронов
Силы ПВО за 12 часов уничтожили 180 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.08.2026
2026-08-15T20:59
2026-08-15T20:59
2026-08-15T21:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 180 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России."В течение дня в период с 8.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 180 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что силы ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 598 украинских беспилотников над российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Средства ПВО за 12 часов сбили 180 украинских дронов
Средства ПВО за 12 часов сбили 180 украинских дронов
20:59 15.08.2026 (обновлено: 21:00 15.08.2026)