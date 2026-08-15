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Путин навал самбо национальным достоянием России - РИА Новости Крым, 15.08.2026
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Путин навал самбо национальным достоянием России
Путин навал самбо национальным достоянием России - РИА Новости Крым, 15.08.2026
Путин навал самбо национальным достоянием России
Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей первого Международного турнира по самбо среди военнослужащих, который стартовал в... РИА Новости Крым, 15.08.2026
2026-08-15T21:07
2026-08-15T21:07
самбо
владимир путин (политик)
россия
кремль
спорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей первого Международного турнира по самбо среди военнослужащих, который стартовал в Лужниках, отметив, что "этот вид единоборств по праву считается национальным достоянием России". Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент отметил, что этот вид единоборств требует отличной физической подготовки, закаляет характер, воспитывает выдержку и волю, учит быстро принимать решения, с уважением относиться к сопернику.А такие соревнования, как этот турнир, "вносят вклад в развитие профессиональных и личных контактов, укрепляют воинское братство и товарищество"."Ведь девиз вашего турнира – "Дружба через спорт". Уверен, что Международный турнир по самбо среди военнослужащих пройдет на высоком организационном уровне, запомнится яркими моментами побед и триумфов, станет традиционным", – оценил перспективы соревнований российский лидер, пожелав всем успехов и реализации намеченных планов.У гимнасток России – золото чемпионата мира и ЕвропыРанее в этот день Владимир Путин поздравил телеграммой руководителей Индии в связи с днем независимости страны, заявив, что конструктивные российско-индийские связи "будут всемерно наращиваться на благо народов обеих стран и упрочения международной безопасности и стабильности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В россиянах заложен генетический код победителей: Путин впервые посетил Курильские острова Сила рук и духа: в Крыму бойцы СВО занимаются армспортом с чемпионом России Первая на Олимпе: гимнастка Мария Гороховская родом из Евпатории
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самбо, владимир путин (политик), россия, кремль, спорт
Путин навал самбо национальным достоянием России

Путин навал самбо национальным достоянием в приветствии участников турнира среди военных

21:07 15.08.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМеждународный турнир по дзюдо среди полиции и армии. Архивное фото
Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей первого Международного турнира по самбо среди военнослужащих, который стартовал в Лужниках, отметив, что "этот вид единоборств по праву считается национальным достоянием России". Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Искренний интерес к этому масштабному спортивному проекту со стороны участников и многочисленных болельщиков из разных стран убедительно свидетельствует о растущей во всем мире популярности самбо, которое по праву считается национальным достоянием России", – говорится в телеграмме.
Президент отметил, что этот вид единоборств требует отличной физической подготовки, закаляет характер, воспитывает выдержку и волю, учит быстро принимать решения, с уважением относиться к сопернику.
А такие соревнования, как этот турнир, "вносят вклад в развитие профессиональных и личных контактов, укрепляют воинское братство и товарищество".
"Ведь девиз вашего турнира – "Дружба через спорт". Уверен, что Международный турнир по самбо среди военнослужащих пройдет на высоком организационном уровне, запомнится яркими моментами побед и триумфов, станет традиционным", – оценил перспективы соревнований российский лидер, пожелав всем успехов и реализации намеченных планов.
У гимнасток России – золото чемпионата мира и Европы
Ранее в этот день Владимир Путин поздравил телеграммой руководителей Индии в связи с днем независимости страны, заявив, что конструктивные российско-индийские связи "будут всемерно наращиваться на благо народов обеих стран и упрочения международной безопасности и стабильности".
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СамбоВладимир Путин (политик)РоссияКремльСпорт
 
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