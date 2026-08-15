https://crimea.ria.ru/20260815/putin-naval-sambo-natsionalnym-dostoyaniem-rossii-1158520258.html

Путин навал самбо национальным достоянием России

Путин навал самбо национальным достоянием России - РИА Новости Крым, 15.08.2026

Путин навал самбо национальным достоянием России

Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей первого Международного турнира по самбо среди военнослужащих, который стартовал в... РИА Новости Крым, 15.08.2026

2026-08-15T21:07

2026-08-15T21:07

2026-08-15T21:07

самбо

владимир путин (политик)

россия

кремль

спорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей первого Международного турнира по самбо среди военнослужащих, который стартовал в Лужниках, отметив, что "этот вид единоборств по праву считается национальным достоянием России". Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент отметил, что этот вид единоборств требует отличной физической подготовки, закаляет характер, воспитывает выдержку и волю, учит быстро принимать решения, с уважением относиться к сопернику.А такие соревнования, как этот турнир, "вносят вклад в развитие профессиональных и личных контактов, укрепляют воинское братство и товарищество"."Ведь девиз вашего турнира – "Дружба через спорт". Уверен, что Международный турнир по самбо среди военнослужащих пройдет на высоком организационном уровне, запомнится яркими моментами побед и триумфов, станет традиционным", – оценил перспективы соревнований российский лидер, пожелав всем успехов и реализации намеченных планов.У гимнасток России – золото чемпионата мира и ЕвропыРанее в этот день Владимир Путин поздравил телеграммой руководителей Индии в связи с днем независимости страны, заявив, что конструктивные российско-индийские связи "будут всемерно наращиваться на благо народов обеих стран и упрочения международной безопасности и стабильности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В россиянах заложен генетический код победителей: Путин впервые посетил Курильские острова Сила рук и духа: в Крыму бойцы СВО занимаются армспортом с чемпионом России Первая на Олимпе: гимнастка Мария Гороховская родом из Евпатории

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самбо, владимир путин (политик), россия, кремль, спорт