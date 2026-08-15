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Новшества в школьной программе начнут действовать по всей России с 1 сентября
Новшества в школьной программе начнут действовать по всей России с 1 сентября - РИА Новости Крым, 15.08.2026
Новшества в школьной программе начнут действовать по всей России с 1 сентября
Министерство просвещения Российской Федерации подготовило к новому учебному году, который стартует 1 сентября, ряд важных обновлений в программе обучения... РИА Новости Крым, 15.08.2026
2026-08-15T19:11
2026-08-15T19:11
2026-08-15T19:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Министерство просвещения Российской Федерации подготовило к новому учебному году, который стартует 1 сентября, ряд важных обновлений в программе обучения школьников. Главная их цель - унифицировать программу обучения между субъектами РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила председатель комиссии ОП РК по вопросам образования, науки и просветительской деятельности Наталья Резниченко.Гостья студии пояснила, что предмет, который уходит, предполагался для преподавания в разных субъектах в соответствии с их индивидуальными взглядами. Новый же предмет "Духовно-нравственная культура России" будет унифицировано одинаково преподаваться во всей России, в каждом городе, в каждом субъекте.Пятиклассники приступят к его изучению с 1 января 2027 года, пояснила собеседница, дальше подтянутся 6 и 7 класс. В 5 классе изучение будет 17 часов, 6 и 7 — по 34 часа.Также она обозначила, что данный предмет не войдет в ЕГЭ, но вопросы, которые будут разбираться на этом предмете, могут входить в вопросы ЕГЭ по истории и обществознанию.Меняется также предмет "Основы безопасности и защиты Родины", сообщила спикер. Он теперь будет делится на два предмета - безопасная жизнедеятельность и начальная военная подготовка.Немного изменятся акценты преподавания в школьном курсе внеурочной деятельности "Россия - мои горизонты", также поделилась она."8 уроков будет посвящено экономике России, а также будут разбор деятельности крупных предприятий, профориентация. Детям будут рассказывать о карьерном росте в наших субъектах на больших крупных, предприятиях. И это очень важно в наше время - расширение границ мировоззрения наших ребят", - уверена специалист.Но особая задача по патриотическому воспитанию подрастающего поколения будет возложена на новый школьный предмет "Обучение служением" в 10-11 классах."Это такой предмет, который обязательно предполагает наличие наставников. Очень важна ценность сегодня - созидательный труд. Это будет базой для данной работы. Она будет упакована в проектную деятельность, когда 5-7 человек под руководством наставника делают проект. Предполагается 72 часа на этот предмет, 4 часа — это будет только теоретический лекционный курс, чтобы ребята поняли, узнали про эти традиционные духовно-нравственные ценности, а 68 часов — практических. То есть они упаковывают это в проект, описывают его, но дальше они "идут в поля" и реализуют", - обозначила Наталья Резниченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России школьники будут изучать историю новых регионовВ российских школах появятся два новых предметаПочему ОГЭ и ЕГЭ отменять нельзя
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образование в россии, школа, мнения, новости, образование в крыму и севастополе
Новшества в школьной программе начнут действовать по всей России с 1 сентября
Новшества сделают единой образовательную программу для школьников всех субъектов России
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым.
Министерство просвещения Российской Федерации подготовило к новому учебному году, который стартует 1 сентября, ряд важных обновлений в программе обучения школьников. Главная их цель - унифицировать программу обучения между субъектами РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразила председатель комиссии ОП РК по вопросам образования, науки и просветительской деятельности Наталья Резниченко.
"Обществознание школьники будут изучать с 9 по 11 класс. Будет добавлено количество уроков истории и категорически запрещено менять между ними темы. Кроме этого, вводится новый предмет "Духовно-нравственная культура России" вместо предмета "Духовно-нравственная культура народов России", - также рассказала она.
Гостья студии пояснила, что предмет, который уходит, предполагался для преподавания в разных субъектах в соответствии с их индивидуальными взглядами. Новый же предмет "Духовно-нравственная культура России" будет унифицировано одинаково преподаваться во всей России, в каждом городе, в каждом субъекте.
Пятиклассники приступят к его изучению с 1 января 2027 года, пояснила собеседница, дальше подтянутся 6 и 7 класс. В 5 классе изучение будет 17 часов, 6 и 7 — по 34 часа.
"Это будет очень интересный урок, на котором ребята будут учиться на геройских подвигах видных государственных или общественных деятелей", - обратила внимание Наталья Резниченко.
Также она обозначила, что данный предмет не войдет в ЕГЭ, но вопросы, которые будут разбираться на этом предмете, могут входить в вопросы ЕГЭ по истории и обществознанию.
Меняется также предмет "Основы безопасности и защиты Родины", сообщила спикер. Он теперь будет делится на два предмета - безопасная жизнедеятельность и начальная военная подготовка.
"В отдельных школах начнут ставить оценки по поведению. Пилотно со 2 по 8 классы. И там будет три градации: образцовая, допустимая и недопустимая. Но ни в какие аттестаты это не войдет", - предупредила председатель комиссии Общественно палаты РК.
Немного изменятся акценты преподавания в школьном курсе внеурочной деятельности "Россия - мои горизонты", также поделилась она.
"8 уроков будет посвящено экономике России, а также будут разбор деятельности крупных предприятий, профориентация. Детям будут рассказывать о карьерном росте в наших субъектах на больших крупных, предприятиях. И это очень важно в наше время - расширение границ мировоззрения наших ребят", - уверена специалист.
Но особая задача по патриотическому воспитанию подрастающего поколения будет возложена на новый школьный предмет "Обучение служением" в 10-11 классах.
"Это такой предмет, который обязательно предполагает наличие наставников. Очень важна ценность сегодня - созидательный труд. Это будет базой для данной работы. Она будет упакована в проектную деятельность, когда 5-7 человек под руководством наставника делают проект. Предполагается 72 часа на этот предмет, 4 часа — это будет только теоретический лекционный курс, чтобы ребята поняли, узнали про эти традиционные духовно-нравственные ценности, а 68 часов — практических. То есть они упаковывают это в проект, описывают его, но дальше они "идут в поля" и реализуют", - обозначила Наталья Резниченко.
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