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Крым на карте NASA как часть России: что за этим последует – мнение
Крым на карте NASA как часть России: что за этим последует – мнение - РИА Новости Крым, 15.08.2026
Крым на карте NASA как часть России: что за этим последует – мнение
Демонстрация NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration) карты,... РИА Новости Крым, 15.08.2026
2026-08-15T20:37
2026-08-15T20:37
2026-08-15T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Демонстрация NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration) карты, на которой Крым обозначен как часть России, – знаковый этап, за которым последует и признание Донбасса, и остальных новых регионов РФ. Об этом РИА Новости заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.13 августа НАСА в ходе трансляции по случаю солнечного затмения обозначило Крым на карте как территорию России. Полуостров отделили от материка линией, которой обозначаются государственные границы. Другие субъекты РФ – ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области агентство обозначило как украинские.Он добавил, что статус остальных возвращенных территорий России сегодня еще пытаются оспаривать, однако историческая реальность уже сложилась."Сначала ее отрицают, затем вынуждены с ней считаться, но в итоге – принять как свершившийся факт", – резюмировал сенатор.Ранее глава парламента республики Владимир Константинов высказал мнение о том, когда Запад признает полуостров российским.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил перспективы признания Крыма Медведев указал Гутерришу на его место в вопросе Крыма и Донбасса Нет оснований: в Крыму ответили на "мирные инициативы" Зеленского
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наса, политика, мнения, максимилиан волошин, государственная дума рф, россия, крым, новости крыма
Крым на карте NASA как часть России: что за этим последует – мнение
Российский Крым на карте NASA станет шагом к признанию других регионов РФ – сенатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Демонстрация NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration) карты, на которой Крым обозначен как часть России, – знаковый этап, за которым последует и признание Донбасса, и остальных новых регионов РФ. Об этом РИА Новости заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.
13 августа НАСА в ходе трансляции по случаю солнечного затмения обозначило Крым на карте как территорию России. Полуостров отделили от материка линией, которой обозначаются государственные границы. Другие субъекты РФ – ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области агентство обозначило как украинские.
"Тот же путь неизбежно придется пройти и в отношении ДНР, и других исторических территорий, общенародным голосованием вернувшихся в состав Российской Федерации", – прокомментировал Волошин.
Он добавил, что статус остальных возвращенных территорий России сегодня еще пытаются оспаривать, однако историческая реальность уже сложилась.
"Сначала ее отрицают, затем вынуждены с ней считаться, но в итоге – принять как свершившийся факт", – резюмировал сенатор.
Ранее глава парламента республики Владимир Константинов высказал мнение
о том, когда Запад признает полуостров российским.
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