https://crimea.ria.ru/20260815/krym-na-karte-nasa-kak-chast-rossii-chto-za-etim-posleduet--mnenie-1158519197.html

Крым на карте NASA как часть России: что за этим последует – мнение

Крым на карте NASA как часть России: что за этим последует – мнение - РИА Новости Крым, 15.08.2026

Крым на карте NASA как часть России: что за этим последует – мнение

Демонстрация NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration) карты,... РИА Новости Крым, 15.08.2026

2026-08-15T20:37

2026-08-15T20:37

2026-08-15T20:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Демонстрация NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration) карты, на которой Крым обозначен как часть России, – знаковый этап, за которым последует и признание Донбасса, и остальных новых регионов РФ. Об этом РИА Новости заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.13 августа НАСА в ходе трансляции по случаю солнечного затмения обозначило Крым на карте как территорию России. Полуостров отделили от материка линией, которой обозначаются государственные границы. Другие субъекты РФ – ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области агентство обозначило как украинские.Он добавил, что статус остальных возвращенных территорий России сегодня еще пытаются оспаривать, однако историческая реальность уже сложилась."Сначала ее отрицают, затем вынуждены с ней считаться, но в итоге – принять как свершившийся факт", – резюмировал сенатор.Ранее глава парламента республики Владимир Константинов высказал мнение о том, когда Запад признает полуостров российским.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил перспективы признания Крыма Медведев указал Гутерришу на его место в вопросе Крыма и Донбасса Нет оснований: в Крыму ответили на "мирные инициативы" Зеленского

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наса, политика, мнения, максимилиан волошин, государственная дума рф, россия, крым, новости крыма