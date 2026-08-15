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Где купить бензин в Севастополе в воскресенье

Где купить бензин в Севастополе в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.08.2026

Где купить бензин в Севастополе в воскресенье

В Севастополе в воскресенье бензин марки АИ-92 доступен по QR-кодам на двух сетях АЗС, а АИ-95 только на одной в ограниченный промежуток времени работы... РИА Новости Крым, 15.08.2026

2026-08-15T22:07

2026-08-15T22:07

2026-08-15T23:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье бензин марки АИ-92 доступен по QR-кодам на двух сетях АЗС, а АИ-95 только на одной в ограниченный промежуток времени работы автозаправок. Остальные виды топлива – в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Так, по словам Развожаева, на сетях АЗС "ТЭС" в воскресенье по QR-кодам можно купить два непремиальных вида топлива: АИ-95 и АИ-92."Отпуск топлива по кодам – строго с 09-00 до 16-00", – уточнил губернатор.Лимит продаж АИ-95 и АИ-92 пока остается прежним – 20 литров. При этом разрешена заправка в канистры (для работы домашних генераторов): часть объема можно залить в бак, а часть – в канистру.Кроме того, по QR-коду можно приобрести бензин марки АИ-92 (лимит 20 литров) на трех АЗС "АТАН" по адресам: Руднева 44, Камышовое шоссе 12 Б и Камышовое шоссе 73.Отпуск бензина по кодам тут начнется с 10-00.Все остальные виды топлива на обеих сетях АЗС будут в свободной продаже – лимитом 20 литров. Заправка в канистры также разрешена в пределах ограничения объема отпуска.Исключение – дизельное топливо на АЗС "ТЭС", где его можно приобрести до 40 литров.При этом свободная продажа топлива здесь будет производиться с 5 утра.Ранее Развожаев, выступая в прямом эфире на местном телевидении, сообщил, что ситуация с поставками и объемами топлива в Крыму ожидаемо стабилизируется к концу лета – началу осени. Тогда же следует ждать снижение цен на бензин."Вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым мы каждый день эту ситуацию контролируем," – подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Кубани заявили о сложностях с топливом на Азово-Черноморском побережье Ситуация на топливном рынке РФ: нефтяные компании наращивают поставки

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