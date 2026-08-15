Рейтинг@Mail.ru
Где купить бензин в Севастополе в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260815/gde-kupit-benzin-v-sevastopole-v-voskresene-1158520467.html
Где купить бензин в Севастополе в воскресенье
Где купить бензин в Севастополе в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.08.2026
Где купить бензин в Севастополе в воскресенье
В Севастополе в воскресенье бензин марки АИ-92 доступен по QR-кодам на двух сетях АЗС, а АИ-95 только на одной в ограниченный промежуток времени работы... РИА Новости Крым, 15.08.2026
2026-08-15T22:07
2026-08-15T23:09
михаил развожаев
севастополь
новости
топливо
топливо в крыму
дизельное топливо
газомоторное топливо
qr-коды на топливо в севастополе
бензин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397337_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_6c5c5778d655784a5938b430dc36763f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье бензин марки АИ-92 доступен по QR-кодам на двух сетях АЗС, а АИ-95 только на одной в ограниченный промежуток времени работы автозаправок. Остальные виды топлива – в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Так, по словам Развожаева, на сетях АЗС "ТЭС" в воскресенье по QR-кодам можно купить два непремиальных вида топлива: АИ-95 и АИ-92."Отпуск топлива по кодам – строго с 09-00 до 16-00", – уточнил губернатор.Лимит продаж АИ-95 и АИ-92 пока остается прежним – 20 литров. При этом разрешена заправка в канистры (для работы домашних генераторов): часть объема можно залить в бак, а часть – в канистру.Кроме того, по QR-коду можно приобрести бензин марки АИ-92 (лимит 20 литров) на трех АЗС "АТАН" по адресам: Руднева 44, Камышовое шоссе 12 Б и Камышовое шоссе 73.Отпуск бензина по кодам тут начнется с 10-00.Все остальные виды топлива на обеих сетях АЗС будут в свободной продаже – лимитом 20 литров. Заправка в канистры также разрешена в пределах ограничения объема отпуска.Исключение – дизельное топливо на АЗС "ТЭС", где его можно приобрести до 40 литров.При этом свободная продажа топлива здесь будет производиться с 5 утра.Ранее Развожаев, выступая в прямом эфире на местном телевидении, сообщил, что ситуация с поставками и объемами топлива в Крыму ожидаемо стабилизируется к концу лета – началу осени. Тогда же следует ждать снижение цен на бензин."Вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым мы каждый день эту ситуацию контролируем," – подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Кубани заявили о сложностях с топливом на Азово-Черноморском побережье Ситуация на топливном рынке РФ: нефтяные компании наращивают поставки
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397337_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_2acae6c986260a4b06f06604d091b756.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, новости, топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, газомоторное топливо, qr-коды на топливо в севастополе, бензин
Где купить бензин в Севастополе в воскресенье

В Севастополе в воскресенье бензин доступен по QR-кодам и в свободной продаже

22:07 15.08.2026 (обновлено: 23:09 15.08.2026)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье бензин марки АИ-92 доступен по QR-кодам на двух сетях АЗС, а АИ-95 только на одной в ограниченный промежуток времени работы автозаправок. Остальные виды топлива – в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Так, по словам Развожаева, на сетях АЗС "ТЭС" в воскресенье по QR-кодам можно купить два непремиальных вида топлива: АИ-95 и АИ-92.
"Отпуск топлива по кодам – строго с 09-00 до 16-00", – уточнил губернатор.
Лимит продаж АИ-95 и АИ-92 пока остается прежним – 20 литров. При этом разрешена заправка в канистры (для работы домашних генераторов): часть объема можно залить в бак, а часть – в канистру.
Кроме того, по QR-коду можно приобрести бензин марки АИ-92 (лимит 20 литров) на трех АЗС "АТАН" по адресам: Руднева 44, Камышовое шоссе 12 Б и Камышовое шоссе 73.
Отпуск бензина по кодам тут начнется с 10-00.
Все остальные виды топлива на обеих сетях АЗС будут в свободной продаже – лимитом 20 литров. Заправка в канистры также разрешена в пределах ограничения объема отпуска.
Исключение – дизельное топливо на АЗС "ТЭС", где его можно приобрести до 40 литров.
При этом свободная продажа топлива здесь будет производиться с 5 утра.
Ранее Развожаев, выступая в прямом эфире на местном телевидении, сообщил, что ситуация с поставками и объемами топлива в Крыму ожидаемо стабилизируется к концу лета – началу осени. Тогда же следует ждать снижение цен на бензин.
"Вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым мы каждый день эту ситуацию контролируем," – подчеркнул губернатор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Власти Кубани заявили о сложностях с топливом на Азово-Черноморском побережье
Ситуация на топливном рынке РФ: нефтяные компании наращивают поставки
 
Михаил РазвожаевСевастопольНовостиТопливоТопливо в КрымуДизельное топливоГазомоторное топливоQR-коды на топливо в СевастополеБензин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:421 сентября в Крыму начнут работу три современных школы
17:31Взрывы гремят на Украине - что известно
17:20Путин поздравил российских гимнасток с победой на Чемпионате мира
17:08В 2027 году во всех регионах России появятся центры здорового долголетия
16:52Пьяный крымчанин разругался с родителями и сжег их машины
16:40В Севастополе 18 августа бизнесу ограничат потребление электричества
16:25Кто будет строить дорогу в объезд Чонгарского моста
16:13Россия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынки
16:03Глава Минпросвещения России посетил школу Симферополя
15:47Умер бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев
15:40Экономика России возвращается на траекторию роста – кабмин
15:22В Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW
15:08Крымский мост: собрались очереди с двух сторон транспортного перехода
14:59Япония перешла черту приличий – Лавров
14:52Под Севастополем частично обесточены пять населенных пунктов
14:46В Севастополе отбили налет БПЛА - сбиты 10 вражеских дронов
14:28В России могут появиться корпоративные детсады при предприятиях
14:10Ялтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром
14:00Опасность по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и площади
13:53В Севастополе отменили воздушную тревогу
Лента новостейМолния