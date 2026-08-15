https://crimea.ria.ru/20260815/faktory-riska-glavnye-prichiny-kishechnykh-otravleniy-letom-1158437337.html

Факторы риска: главные причины кишечных отравлений летом

Факторы риска: главные причины кишечных отравлений летом - РИА Новости Крым, 15.08.2026

Факторы риска: главные причины кишечных отравлений летом

Жара, насекомые, немытые руки и несвежая еда – факторы, которые могут вызвать кишечное отравление или вирусную инфекцию летом. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 15.08.2026

2026-08-15T18:39

2026-08-15T18:39

2026-08-15T18:39

отравление

здоровье

безопасность

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Жара, насекомые, немытые руки и несвежая еда – факторы, которые могут вызвать кишечное отравление или вирусную инфекцию летом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы № 7 Асие Абдурашидова."У каждого инфекционного заболевания есть свой подъем, своя сезонность. Как правило, летом высокий рост кишечных инфекций. Есть летние факторы. Первый – жара. Бактерии и вирусы очень любят тепло и влагу. Второй – это насекомые, в частности мухи, которые переносят кишечные инфекции и не только. Одна особь мухи может переносить на теле около 6 млн различных бактерий. Они распространяют не только кишечные инфекции, но и яйца гельминтов, цисты простейших. И, конечно, это – еда, потому что летом мы чаще гуляем, употребляем фастфуд, питаемся на пляжах, едим сезонные овощи и фрукты", - разъяснила она.Врач-инфекционист напомнила слушателям про правило "золотого часа", которое нужно соблюдать в жаркий период.Очень важно, по мнению специалиста доверять своим органам чувств, внешне оценивая продукт, его цвет, запах и вкус."Если вы чувствуете в продуктах какую-то кислинку, в молочных, в мясе, в чем угодно, - продукт лучше не употреблять. Есть такое "правило нажатия", когда ты нажимаешь на кусочек мяса, и его волокна должны быстро вернуться обратно, а когда вдавливается и долго держится, это плохой признак. Если есть какие-то патологические примеси, слизь сверху продукта, либо какой-то кусочек плесени, или сухость, - продукт лучше не употреблять", - пояснила Асие Абдурашидова.Также она отметила, что, приобретая любые продукты, следует смотреть на их срок годности и не употреблять "просрочку". С особым вниманием надо относиться к молочной продукции, мясу, свежим морепродуктам."Летом люди любят часто употреблять устрицы, свежевыловленные креветки, но они несут риск, потому что могут передавать не только бактериальные, а переносить и вирусные инфекции", - уточнила собеседница.Опасность для организма представляет и любимая многими уличная еда – фастфуд, предупредила врач."В фастфуде наибольшую опасность несет соус, который, как правило, майонезный. А майонезные продукты должны храниться не дольше 12 часов. Но нередко соус замешивают, делают в большом количестве, и он долгое время хранится на открытом воздухе. Котлета, которую готовят в панировке, в обжарке, по типу отбивной в яичном соусе, который тоже может нести опасность. Поэтому нужно с осторожностью относиться к фастфуду", - дополнила медик.Она напомнила и о правильном мытье свежих овощей, фруктов и зелени."Овощи и фрукты мы моем непосредственно перед употреблением, потому что, если мы их помоем и положим в холодильник, это дополнительная влажная среда, которая дает рост бактерий. Зелень перед употреблением в идеале лучше замочить в воде минут на 15. Это метод осмоса - за счет него все выходит, грязь оседает, зелень напитывается водой. В этом есть смысл также непосредственно перед употреблением", - заключила специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько ребенку можно съесть арбуза – рекомендации МинздраваПик сезона энтеровирусной инфекции приближается - что нужно знатьДоставку какой еды лучше не заказывать в жару

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отравление, здоровье, безопасность, общество