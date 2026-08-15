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Что делать при обнаружени артефакта - совет археолога
Что делать при обнаружени артефакта - совет археолога - РИА Новости Крым, 15.08.2026
Что делать при обнаружени артефакта - совет археолога
Нашедшему древний предмет нельзя извлекать его из земли самостоятельно, нужно позвонить археологам или в музей, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник РИА Новости Крым, 15.08.2026
2026-08-15T19:45
2026-08-15T19:45
2026-08-15T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Нашедшему древний предмет нельзя извлекать его из земли самостоятельно, нужно позвонить археологам или в музей, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Ольга Зеленцова.По словам Зеленцовой, если артефакт лежит на поверхности земли, то человеку следует сообщить о нем археологам или в музей, чтобы специалисты выехали на место и зафиксировали обстоятельства обнаружения. Если предмет находится под землей, его нельзя извлекать самостоятельно, потому что в противном случае без археологического контекста находка теряет научную ценность, предупредила археолог.Она привела в пример расследование уничтожения двух могильников во Владимирской области, в рамках которого было изъято около полутора тысяч ценных украшений. Хотя предметы и сохранились, но для ученых они фактически оказались "грудой металла", сказала Зеленцова.Исследуя только сами украшения, ученые уже не смогут сказать, где именно они лежали, с какими другими предметами были связаны и что это может рассказать о людях, которые их оставили, пояснила археолог.Пятнадцатого августа ежегодно в России отмечается День археолога. Профессиональный праздник традиционно приходится на пик полевого сезона, поэтому большинство специалистов встречают его на раскопках, вдали от кабинетов и лабораторий. В этот день во многих экспедициях проходят обряды "посвящения в археологи" - для тех, кто участвует в раскопках впервые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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археология, археология в крыму, совет эксперта, общество
Что делать при обнаружени артефакта - совет археолога
Что делать при обнаружени артефакта - совет археолога
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Нашедшему древний предмет нельзя извлекать его из земли самостоятельно, нужно позвонить археологам или в музей, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Ольга Зеленцова.
"Лучший вариант - вообще ничего не трогать", - сказала она, отвечая на вопрос о том, что делать человеку, нашедшему древний предмет.
По словам Зеленцовой, если артефакт лежит на поверхности земли, то человеку следует сообщить о нем археологам или в музей, чтобы специалисты выехали на место и зафиксировали обстоятельства обнаружения. Если предмет находится под землей, его нельзя извлекать самостоятельно, потому что в противном случае без археологического контекста находка теряет научную ценность, предупредила археолог.
"У археологов есть простой пример. Представьте, что вы взяли в библиотеке книгу, но из нее вырвана самая интересная страница. Вы не знаете, что на ней было и что происходило дальше. Примерно то же самое происходит с археологическим памятником, когда из него без фиксации извлекают отдельные предметы", - отметила Зеленцова.
Она привела в пример расследование уничтожения двух могильников во Владимирской области, в рамках которого было изъято около полутора тысяч ценных украшений. Хотя предметы и сохранились, но для ученых они фактически оказались "грудой металла", сказала Зеленцова.
Исследуя только сами украшения, ученые уже не смогут сказать, где именно они лежали, с какими другими предметами были связаны и что это может рассказать о людях, которые их оставили, пояснила археолог.
Пятнадцатого августа ежегодно в России отмечается День археолога. Профессиональный праздник традиционно приходится на пик полевого сезона, поэтому большинство специалистов встречают его на раскопках, вдали от кабинетов и лабораторий. В этот день во многих экспедициях проходят обряды "посвящения в археологи" - для тех, кто участвует в раскопках впервые.
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