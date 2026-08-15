https://crimea.ria.ru/20260815/chto-delat-pri-obnaruzheni-artefakta---sovet-arkheologa-1158508153.html

Что делать при обнаружени артефакта - совет археолога

Что делать при обнаружени артефакта - совет археолога - РИА Новости Крым, 15.08.2026

Что делать при обнаружени артефакта - совет археолога

Нашедшему древний предмет нельзя извлекать его из земли самостоятельно, нужно позвонить археологам или в музей, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник РИА Новости Крым, 15.08.2026

2026-08-15T19:45

2026-08-15T19:45

2026-08-15T19:45

археология

археология в крыму

совет эксперта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Нашедшему древний предмет нельзя извлекать его из земли самостоятельно, нужно позвонить археологам или в музей, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Ольга Зеленцова.По словам Зеленцовой, если артефакт лежит на поверхности земли, то человеку следует сообщить о нем археологам или в музей, чтобы специалисты выехали на место и зафиксировали обстоятельства обнаружения. Если предмет находится под землей, его нельзя извлекать самостоятельно, потому что в противном случае без археологического контекста находка теряет научную ценность, предупредила археолог.Она привела в пример расследование уничтожения двух могильников во Владимирской области, в рамках которого было изъято около полутора тысяч ценных украшений. Хотя предметы и сохранились, но для ученых они фактически оказались "грудой металла", сказала Зеленцова.Исследуя только сами украшения, ученые уже не смогут сказать, где именно они лежали, с какими другими предметами были связаны и что это может рассказать о людях, которые их оставили, пояснила археолог.Пятнадцатого августа ежегодно в России отмечается День археолога. Профессиональный праздник традиционно приходится на пик полевого сезона, поэтому большинство специалистов встречают его на раскопках, вдали от кабинетов и лабораторий. В этот день во многих экспедициях проходят обряды "посвящения в археологи" - для тех, кто участвует в раскопках впервые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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