https://crimea.ria.ru/20260806/zhiteli-slovakii-khotyat-vernut-grazhdanstvo-rossii-1158286017.html

Жители Словакии хотят вернуть гражданство России

Жители Словакии хотят вернуть гражданство России - РИА Новости Крым, 06.08.2026

Жители Словакии хотят вернуть гражданство России

Жители Словакии, которые в свое время отказались от российского гражданства, теперь интересуются возможностью его восстановления. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T09:28

2026-08-06T09:28

2026-08-06T09:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Жители Словакии, которые в свое время отказались от российского гражданства, теперь интересуются возможностью его восстановления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Братиславе.Как отметили в посольстве, желающие могут обратиться по этому вопросу в порядке и при соблюдении условий, установленных законом. Дипмиссия готова предоставить необходимую информацию и оказать консульское содействие.Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что все больше живущих за границей людей хотят работать в России. Многие иностранцы, в том числе жители стран Евросоюза, стремятся получить гражданство РФ. Путин заявил, что в России будут только приветствовать всех законопослушных граждан других государств, которые хотят переехать в РФ, жить здесь, работать, связать свою судьбу и судьбу своих детей с нашей страной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигрантам с любой судимостью запретили проживать в РоссииВ Севастополе американский документалист стал членом Союза журналистов РФПереехавший в Крым из США режиссер Тремблей попросит гражданство России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, словакия, гражданство, российское гражданство, в мире