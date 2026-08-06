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Жители Словакии хотят вернуть гражданство России
Жители Словакии хотят вернуть гражданство России - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Жители Словакии хотят вернуть гражданство России
Жители Словакии, которые в свое время отказались от российского гражданства, теперь интересуются возможностью его восстановления. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T09:28
2026-08-06T09:28
2026-08-06T09:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Жители Словакии, которые в свое время отказались от российского гражданства, теперь интересуются возможностью его восстановления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Братиславе.Как отметили в посольстве, желающие могут обратиться по этому вопросу в порядке и при соблюдении условий, установленных законом. Дипмиссия готова предоставить необходимую информацию и оказать консульское содействие.Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что все больше живущих за границей людей хотят работать в России. Многие иностранцы, в том числе жители стран Евросоюза, стремятся получить гражданство РФ. Путин заявил, что в России будут только приветствовать всех законопослушных граждан других государств, которые хотят переехать в РФ, жить здесь, работать, связать свою судьбу и судьбу своих детей с нашей страной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигрантам с любой судимостью запретили проживать в РоссииВ Севастополе американский документалист стал членом Союза журналистов РФПереехавший в Крым из США режиссер Тремблей попросит гражданство России
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РИА Новости Крым
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россия, новости, словакия, гражданство, российское гражданство, в мире
Жители Словакии хотят вернуть гражданство России
Отказавшиеся от российских паспортов жители Словакии захотели их вернуть – посольство
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Жители Словакии, которые в свое время отказались от российского гражданства, теперь интересуются возможностью его восстановления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Братиславе.
"Поступают соответствующие обращения, в том числе с просьбами разъяснить порядок подачи документов", – рассказали в дипмиссии.
Как отметили в посольстве, желающие могут обратиться по этому вопросу в порядке и при соблюдении условий, установленных законом. Дипмиссия готова предоставить необходимую информацию и оказать консульское содействие.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что все больше живущих за границей людей хотят работать в России. Многие иностранцы, в том числе жители стран Евросоюза, стремятся получить гражданство РФ. Путин заявил, что в России будут только приветствовать всех законопослушных граждан других государств, которые хотят переехать в РФ, жить здесь, работать, связать свою судьбу и судьбу своих детей с нашей страной.
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