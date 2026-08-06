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Выжившие после крушения самолета в Приангарье летчики эвакуированы
Выжившие после крушения самолета в Приангарье летчики эвакуированы - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Выжившие после крушения самолета в Приангарье летчики эвакуированы
Пилоты самолета Cessna-182, который 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе Иркутской области пропал с радаров, эвакуированы. Об этом... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T07:22
2026-08-06T07:22
2026-08-06T07:22
иркутская область
игорь кобзев
происшествия
авиация
авиакатастрофа
крушение самолета
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Пилоты самолета Cessna-182, который 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе Иркутской области пропал с радаров, эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.3 августа самолет Cessna-182 перестал выходить на связь в Иркутской области. Накануне Кобзев сообщал, что летчики разбившегося в Приангарье самолета вышли на связь по самодельной рации.Со слов летчиков, самолет при происшествии почти не пострадал. В причинах крушения будут разбираться эксперты.При этом, как рассказал Кобзев, оба выживших пилота, несмотря на очень молодой возраст, проявили мужество и смекалку."Несмотря на то, что случилось, смогли дойти до сопки, забраться на нее, самостоятельно собрать радиостанцию и передать сигнал пролетающему самолету. Командиру воздушного судна Александру всего 27 лет, нашему летчику-наблюдателю Мамского авиаотделения Филиппу – 24 года", - уточнил губернатор.Также он пообещал, что власти региона обязательно проанализируют причины произошедшего, чтобы сделать работу лесных пожарных более безопасной и чтобы они, как экипаж Cessna 182, были готовы к внештатным ситуациям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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иркутская область, игорь кобзев, происшествия, авиация, авиакатастрофа, крушение самолета, новости
Выжившие после крушения самолета в Приангарье летчики эвакуированы
В Иркутской области завершена спасательная операция летчиков с рухнувшего самолета
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Пилоты самолета Cessna-182, который 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе Иркутской области пропал с радаров, эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
3 августа самолет Cessna-182 перестал
выходить на связь в Иркутской области. Накануне Кобзев сообщал
, что летчики разбившегося в Приангарье самолета вышли на связь по самодельной рации.
"В аэропорту Бодайбо приземлился вертолет авиационного поисково-спасательного центра, на борту которого – спасенный экипаж пропавшего с радаров 3 августа лесопожарного самолета "Cessna 182". У парней небольшие ссадины и ушибы, их увезли на осмотр", - написал он в МАКС.
Со слов летчиков, самолет при происшествии почти не пострадал. В причинах крушения будут разбираться эксперты.
При этом, как рассказал Кобзев, оба выживших пилота, несмотря на очень молодой возраст, проявили мужество и смекалку.
"Несмотря на то, что случилось, смогли дойти до сопки, забраться на нее, самостоятельно собрать радиостанцию и передать сигнал пролетающему самолету. Командиру воздушного судна Александру всего 27 лет, нашему летчику-наблюдателю Мамского авиаотделения Филиппу – 24 года", - уточнил губернатор.
Также он пообещал, что власти региона обязательно проанализируют причины произошедшего, чтобы сделать работу лесных пожарных более безопасной и чтобы они, как экипаж Cessna 182, были готовы к внештатным ситуациям.
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