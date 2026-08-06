https://crimea.ria.ru/20260806/vyzhivshie-posle-krusheniya-samoleta-v-priangare-letchiki-evakuirovany-1158283968.html

Выжившие после крушения самолета в Приангарье летчики эвакуированы

Выжившие после крушения самолета в Приангарье летчики эвакуированы - РИА Новости Крым, 06.08.2026

Выжившие после крушения самолета в Приангарье летчики эвакуированы

Пилоты самолета Cessna-182, который 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе Иркутской области пропал с радаров, эвакуированы. Об этом... РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T07:22

2026-08-06T07:22

2026-08-06T07:22

иркутская область

игорь кобзев

происшествия

авиация

авиакатастрофа

крушение самолета

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Пилоты самолета Cessna-182, который 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе Иркутской области пропал с радаров, эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.3 августа самолет Cessna-182 перестал выходить на связь в Иркутской области. Накануне Кобзев сообщал, что летчики разбившегося в Приангарье самолета вышли на связь по самодельной рации.Со слов летчиков, самолет при происшествии почти не пострадал. В причинах крушения будут разбираться эксперты.При этом, как рассказал Кобзев, оба выживших пилота, несмотря на очень молодой возраст, проявили мужество и смекалку."Несмотря на то, что случилось, смогли дойти до сопки, забраться на нее, самостоятельно собрать радиостанцию и передать сигнал пролетающему самолету. Командиру воздушного судна Александру всего 27 лет, нашему летчику-наблюдателю Мамского авиаотделения Филиппу – 24 года", - уточнил губернатор.Также он пообещал, что власти региона обязательно проанализируют причины произошедшего, чтобы сделать работу лесных пожарных более безопасной и чтобы они, как экипаж Cessna 182, были готовы к внештатным ситуациям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

иркутская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, игорь кобзев, происшествия, авиация, авиакатастрофа, крушение самолета, новости