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ВТБ: объем выдачи ипотеки в России вырос на 38%

ВТБ: объем выдачи ипотеки в России вырос на 38% - РИА Новости Крым, 06.08.2026

ВТБ: объем выдачи ипотеки в России вырос на 38%

Объем выдач ипотеки в России, по оценке ВТБ, в январе-июле вырос на 38%, до 2,6 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T11:05

2026-08-06T11:05

2026-08-06T11:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Объем выдач ипотеки в России, по оценке ВТБ, в январе-июле вырос на 38%, до 2,6 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что в июле объем выдач достиг 355 миллиардов рублей, что ниже июньского пика в 475 миллиардов рублей.Изменение ситуации стало ожидаемым следствием высокого спроса в июне, когда заемщики активно оформляли семейную ипотеку, стремясь зафиксировать льготные условия, поясняет ВТБ. При этом доля льготных программ в общем объеме выдач с начала года составила 62%, снизившись за месяц на 2 процентных пункта.ВТБ за семь месяцев года оформил более 41 тысяч сделок на сумму свыше 200 миллиардов рублей. В июле ключевым драйвером стала рыночная ипотека, которая за месяц отыграла 12 процентных пунктов и достигла доли 52%.Это не ситуативная реакция, а смена модели поведения заемщиков, которые понимают, что ждать более комфортных условий можно долго, а рефинансирование всегда остается рабочим инструментом, добавил Охорзин."Даже с учетом возможных корректировок государственных программ во втором полугодии, мы прогнозируем итоговый рост рынка - впервые за несколько лет. Драйвером станет именно сбалансированный рыночный сегмент", - продолжил он.По словам Охорзина, сейчас на рынке сложилась уникальная конфигурация: при сохранении двузначной доходности вкладов стоимость кредитов отошла от своих максимумов, что стимулирует отложенный спрос. Заемщики, не готовые откладывать решение жилищного вопроса, все чаще ориентируются на возможность последующего рефинансирования, когда стоимость кредитов начнет снижаться активнее, отмечают в ВТБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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