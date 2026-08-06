Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли ущерб почти на 505 миллионов при вторжении в Курскую область - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260806/vsu-nanesli-uscherb-pochti-na-505-millionov-pri-vtorzhenii-v-kurskuyu-oblast-1158284359.html
ВСУ нанесли ущерб почти на 505 миллионов при вторжении в Курскую область
ВСУ нанесли ущерб почти на 505 миллионов при вторжении в Курскую область - РИА Новости Крым, 06.08.2026
ВСУ нанесли ущерб почти на 505 миллионов при вторжении в Курскую область
В результате действий боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области в 2024 году, погибли 640 мирных жителей, ранения получил 561 человек. Об этом... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T07:37
2026-08-06T07:53
ск рф (следственный комитет российской федерации)
курская область
обстрелы курской области
ситуация в курской области после нападения всу
ущерб
новости
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/12/1145025192_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8a7fabfbf62727d448b35e5cbe939fd2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В результате действий боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области в 2024 году, погибли 640 мирных жителей, ранения получил 561 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.По данным Петренко, задокументированы преступления против мирных жителей Курска и Суджи, сел Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Погребки, Черкасское Поречное, Малая Локня, Мартыновка, Гоголевка, Казачья Локня, Гончаровка, Плехово, Заолешенка, Бондаревка, Рубанщина, Гуево, Дмитрюков, Ольговка, Колмыков, Лебедевка, Забужевка, Гирьи, Золотаревка, Любимовка, Спальное и других населенных пунктов. "Всего по таким фактам возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 – о террористических атаках", - уточнила Петренко.Кроме грабежа и мародерства украинские военные также уничтожали объекты культурного наследия. В числе 53 поврежденных достопримечательностей и Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, "Ансамбль Церкви Рождества Христова", "Церковь Дмитриевская", "Усадьба Барятинских "Марьино".СК России продолжает расследование преступлений киевского режима в Курской области.По информации ведомства, следователи, криминалисты и эксперты осмотрели уже 186 населенных пунктов Курской области. По результатам экспертиз уже установлен ущерб от действий украинских боевиков на сумму почти 505 миллиардов рублей.Завершено расследование более 300 уголовных дел, приговоры судов вынесены в отношении 280 боевиков.В августе 2024 года украинские вооруженные формирования незаконно вторглись на территорию Российской Федерации в Курской области и оккупировали несколько десятков населенных пунктов, включая районный центр Суджу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/12/1145025192_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_0a0bedf8b93bde66c1017498faef8438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), курская область, обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, ущерб, новости, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ нанесли ущерб почти на 505 миллионов при вторжении в Курскую область

ВСУ нанесли ущерб почти на 505 миллионов рублей при вторжении в Курскую область – Следком

07:37 06.08.2026 (обновлено: 07:53 06.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОбстановка в Курской области
Обстановка в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В результате действий боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области в 2024 году, погибли 640 мирных жителей, ранения получил 561 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Ограничивая свободное передвижение гражданского населения, националисты совершали особо тяжкие преступления против мирных жителей, используя оружие и взрывные устройства. В результате жестоких действий боевиков погибли 640 мирных жителей, ранения получил 561 человек. Имеются доказательства и случаев массовых убийств, а также мародерства", - говорится в сообщении.
По данным Петренко, задокументированы преступления против мирных жителей Курска и Суджи, сел Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Погребки, Черкасское Поречное, Малая Локня, Мартыновка, Гоголевка, Казачья Локня, Гончаровка, Плехово, Заолешенка, Бондаревка, Рубанщина, Гуево, Дмитрюков, Ольговка, Колмыков, Лебедевка, Забужевка, Гирьи, Золотаревка, Любимовка, Спальное и других населенных пунктов.
"Всего по таким фактам возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 – о террористических атаках", - уточнила Петренко.
Кроме грабежа и мародерства украинские военные также уничтожали объекты культурного наследия. В числе 53 поврежденных достопримечательностей и Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, "Ансамбль Церкви Рождества Христова", "Церковь Дмитриевская", "Усадьба Барятинских "Марьино".
СК России продолжает расследование преступлений киевского режима в Курской области.
По информации ведомства, следователи, криминалисты и эксперты осмотрели уже 186 населенных пунктов Курской области. По результатам экспертиз уже установлен ущерб от действий украинских боевиков на сумму почти 505 миллиардов рублей.
Завершено расследование более 300 уголовных дел, приговоры судов вынесены в отношении 280 боевиков.
В августе 2024 года украинские вооруженные формирования незаконно вторглись на территорию Российской Федерации в Курской области и оккупировали несколько десятков населенных пунктов, включая районный центр Суджу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Курская областьОбстрелы Курской областиСитуация в Курской области после нападения ВСУУщербНовостиАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:28Жители Словакии хотят вернуть гражданство России
09:06Украина исчерпала ресурсы – Залужный сделал заявление
08:51Один в космосе: к 65-й годовщине полета Германа Титова
08:48Над Крымом и морями отработала ПВО
08:46В Севастополе отменили воздушную тревогу
08:44Товарооборот России и Киргизии превысил пять миллиардов долларов – Путин
08:36Максимальный скачок цены на кофе в мире: подорожает ли напиток в Крыму
08:34В Севастополе второй раз за утро объявлена воздушная тревога
08:24Воздушную тревогу в Севастополе отменили
08:18В Крыму серьезно повреждены ключевые объекты энергетики - ситуация 6 августа
07:56В Черном море разбиты два корабля с военным грузом для ВСУ
07:51Когда время остановилось: 81 год со дня ядерной бомбардировки Хиросимы
07:37ВСУ нанесли ущерб почти на 505 миллионов при вторжении в Курскую область
07:26В Севастополе воют сирены - объявлена воздушная тревога
07:22Выжившие после крушения самолета в Приангарье летчики эвакуированы
07:03Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
06:44Музею обороны Севастополя 66 лет – инфографика
06:28Новости Крыма – что произошло ночью
06:04Атака ВСУ на Севастополь – сбито четыре беспилотника
00:01Тропики в Крыму: чего ждать от погоды в четверг
Лента новостейМолния