https://crimea.ria.ru/20260806/vsu-nanesli-uscherb-pochti-na-505-millionov-pri-vtorzhenii-v-kurskuyu-oblast-1158284359.html
ВСУ нанесли ущерб почти на 505 миллионов при вторжении в Курскую область
ВСУ нанесли ущерб почти на 505 миллионов при вторжении в Курскую область - РИА Новости Крым, 06.08.2026
ВСУ нанесли ущерб почти на 505 миллионов при вторжении в Курскую область
В результате действий боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области в 2024 году, погибли 640 мирных жителей, ранения получил 561 человек. Об этом... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T07:37
2026-08-06T07:37
2026-08-06T07:53
ск рф (следственный комитет российской федерации)
курская область
обстрелы курской области
ситуация в курской области после нападения всу
ущерб
новости
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/12/1145025192_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8a7fabfbf62727d448b35e5cbe939fd2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В результате действий боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области в 2024 году, погибли 640 мирных жителей, ранения получил 561 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.По данным Петренко, задокументированы преступления против мирных жителей Курска и Суджи, сел Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Погребки, Черкасское Поречное, Малая Локня, Мартыновка, Гоголевка, Казачья Локня, Гончаровка, Плехово, Заолешенка, Бондаревка, Рубанщина, Гуево, Дмитрюков, Ольговка, Колмыков, Лебедевка, Забужевка, Гирьи, Золотаревка, Любимовка, Спальное и других населенных пунктов. "Всего по таким фактам возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 – о террористических атаках", - уточнила Петренко.Кроме грабежа и мародерства украинские военные также уничтожали объекты культурного наследия. В числе 53 поврежденных достопримечательностей и Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, "Ансамбль Церкви Рождества Христова", "Церковь Дмитриевская", "Усадьба Барятинских "Марьино".СК России продолжает расследование преступлений киевского режима в Курской области.По информации ведомства, следователи, криминалисты и эксперты осмотрели уже 186 населенных пунктов Курской области. По результатам экспертиз уже установлен ущерб от действий украинских боевиков на сумму почти 505 миллиардов рублей.Завершено расследование более 300 уголовных дел, приговоры судов вынесены в отношении 280 боевиков.В августе 2024 года украинские вооруженные формирования незаконно вторглись на территорию Российской Федерации в Курской области и оккупировали несколько десятков населенных пунктов, включая районный центр Суджу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/12/1145025192_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_0a0bedf8b93bde66c1017498faef8438.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), курская область, обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, ущерб, новости, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В результате действий боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области в 2024 году, погибли 640 мирных жителей, ранения получил 561 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Ограничивая свободное передвижение гражданского населения, националисты совершали особо тяжкие преступления против мирных жителей, используя оружие и взрывные устройства. В результате жестоких действий боевиков погибли 640 мирных жителей, ранения получил 561 человек. Имеются доказательства и случаев массовых убийств, а также мародерства", - говорится в сообщении.
По данным Петренко, задокументированы преступления против мирных жителей Курска и Суджи, сел Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Погребки, Черкасское Поречное, Малая Локня, Мартыновка, Гоголевка, Казачья Локня, Гончаровка, Плехово, Заолешенка, Бондаревка, Рубанщина, Гуево, Дмитрюков, Ольговка, Колмыков, Лебедевка, Забужевка, Гирьи, Золотаревка, Любимовка, Спальное и других населенных пунктов.
"Всего по таким фактам возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 – о террористических атаках", - уточнила Петренко.
Кроме грабежа и мародерства украинские военные также уничтожали объекты культурного наследия. В числе 53 поврежденных достопримечательностей и Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, "Ансамбль Церкви Рождества Христова", "Церковь Дмитриевская", "Усадьба Барятинских "Марьино".
СК России продолжает расследование преступлений киевского режима в Курской области.
По информации ведомства, следователи, криминалисты и эксперты осмотрели уже 186 населенных пунктов Курской области. По результатам экспертиз уже установлен ущерб
от действий украинских боевиков на сумму почти 505 миллиардов рублей.
Завершено расследование более 300 уголовных дел, приговоры судов вынесены в отношении 280 боевиков.
В августе 2024 года украинские вооруженные формирования незаконно вторглись на территорию Российской Федерации в Курской области и оккупировали несколько десятков населенных пунктов, включая районный центр Суджу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.