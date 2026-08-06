https://crimea.ria.ru/20260806/vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-lugansku---est-ranenye--1158293968.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску - есть раненые
ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску - есть раненые - РИА Новости Крым, 06.08.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску - есть раненые
При ракетном ударе по Луганску ранены пять человек, еще три человека пострадали в результате атак по другим муниципалитетам. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T12:47
2026-08-06T12:47
2026-08-06T12:47
атаки всу
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новости сво
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луганск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. При ракетном ударе по Луганску ранены пять человек, еще три человека пострадали в результате атак по другим муниципалитетам. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.В Сватовском муниципальном округе на приусадебном участке пострадали два человека. А в Кременском муниципалитете БПЛА противника ударил по частному дому, ранение получила женщина. В Стаханове также атакован жилой дом. Обошлось без пострадавших. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, заверил Пасечник.За сутки под ударами БПЛА оказались гражданские автомобили, а также коммунальная и гражданская инфраструктура в Кировске, Брянке, Первомайске, Рубежном, Северодонецке и Белокуракинском, Троицком, Лутугинском, Славяносербском муниципальных округах. Следователи СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260806/vsu-atakovali-klyuchevoy-energoobekt-na-zaporozhe---situatsiya-s-vodoy-kriticheskaya--1158293635.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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атаки всу, луганская народная республика (лнр), новости сво, леонид пасечник, луганск, происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску - есть раненые
При ракетном ударе по Луганску ранения получили 5 человек - Пасечник
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. При ракетном ударе по Луганску ранены пять человек, еще три человека пострадали в результате атак по другим муниципалитетам. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Утром враг нанес ракетный удар по Луганску. Неонацисты атаковали складское помещение с безалкогольными напитками в Артемовском районе города. Ранения получили 5 человек, они оперативно доставлены в лечебные учреждения", - сообщил он в своем канале в МАКС.
В Сватовском муниципальном округе на приусадебном участке пострадали два человека. А в Кременском муниципалитете БПЛА противника ударил по частному дому, ранение получила женщина. В Стаханове также атакован жилой дом. Обошлось без пострадавших.
Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, заверил Пасечник.
За сутки под ударами БПЛА оказались гражданские автомобили, а также коммунальная и гражданская инфраструктура в Кировске, Брянке, Первомайске, Рубежном, Северодонецке и Белокуракинском, Троицком, Лутугинском, Славяносербском муниципальных округах. Следователи СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак.
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