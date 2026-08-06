https://crimea.ria.ru/20260806/vsu-atakovali-klyuchevoy-energoobekt-na-zaporozhe---situatsiya-s-vodoy-kriticheskaya--1158293635.html

ВСУ атаковали ключевой энергообъект на Запорожье - ситуация с водой критическая

ВСУ атаковали ключевой энергообъект на Запорожье - ситуация с водой критическая - РИА Новости Крым, 06.08.2026

ВСУ атаковали ключевой энергообъект на Запорожье - ситуация с водой критическая

Ключевой энергетический объект поврежден в результате удара ВСУ в Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, энергетики вынуждены... РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T12:40

2026-08-06T12:40

2026-08-06T12:40

евгений балицкий

запорожская область

новости

атаки всу

электросети

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Ключевой энергетический объект поврежден в результате удара ВСУ в Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, энергетики вынуждены прерывать ремонтные работы из-за продолжающихся атак.По его словам, практически на всех ключевых узлах ведутся работы, ограничения – только в момент беспилотной опасности. Системы противовоздушной обороны находятся в состоянии боевой готовности и отражают воздушные угрозы.В Крыму 6 августа также серьезно повреждены ключевые объекты энергетики, действуют ограничения электроснабжения на всей территории полуострова, сообщали ранее в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит мощности сокращен: Севастополь переходит на график "3 часа через 3"Обесточены насосы: более 30 населенных пунктов на востоке Крыма остались без водыВыплаты по ЧС в Алуште – как подтвердить проживание в доме без света

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, новости, атаки всу, электросети, отключение электроэнергии