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ВСУ атаковали ключевой энергообъект на Запорожье - ситуация с водой критическая - РИА Новости Крым, 06.08.2026
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ВСУ атаковали ключевой энергообъект на Запорожье - ситуация с водой критическая
ВСУ атаковали ключевой энергообъект на Запорожье - ситуация с водой критическая - РИА Новости Крым, 06.08.2026
ВСУ атаковали ключевой энергообъект на Запорожье - ситуация с водой критическая
Ключевой энергетический объект поврежден в результате удара ВСУ в Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, энергетики вынуждены... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T12:40
2026-08-06T12:40
евгений балицкий
запорожская область
новости
атаки всу
электросети
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Ключевой энергетический объект поврежден в результате удара ВСУ в Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, энергетики вынуждены прерывать ремонтные работы из-за продолжающихся атак.По его словам, практически на всех ключевых узлах ведутся работы, ограничения – только в момент беспилотной опасности. Системы противовоздушной обороны находятся в состоянии боевой готовности и отражают воздушные угрозы.В Крыму 6 августа также серьезно повреждены ключевые объекты энергетики, действуют ограничения электроснабжения на всей территории полуострова, сообщали ранее в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит мощности сокращен: Севастополь переходит на график "3 часа через 3"Обесточены насосы: более 30 населенных пунктов на востоке Крыма остались без водыВыплаты по ЧС в Алуште – как подтвердить проживание в доме без света
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евгений балицкий, запорожская область, новости, атаки всу, электросети, отключение электроэнергии
ВСУ атаковали ключевой энергообъект на Запорожье - ситуация с водой критическая

Ключевой энергетический объект Запорожской области поврежден ударом ВСУ – Балицкий

12:40 06.08.2026
 
© Администрация Херсонской областиЛЭП
ЛЭП
© Администрация Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Ключевой энергетический объект поврежден в результате удара ВСУ в Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, энергетики вынуждены прерывать ремонтные работы из-за продолжающихся атак.
"На особом контроле вопрос восстановления сетей электроснабжения. Поврежден ключевой энергетический объект, работы сложные, многоуровневые", – написал Балицкий в своем канале в МАКС.
По его словам, практически на всех ключевых узлах ведутся работы, ограничения – только в момент беспилотной опасности. Системы противовоздушной обороны находятся в состоянии боевой готовности и отражают воздушные угрозы.
"В условиях отсутствия электроснабжения складывается критическая ситуация с водоснабжением. Главам администраций муниципальных образований и предприятию "Вода Запорожья" поручил усилить работу по подвозу воды, сформировать четкий график без нарушений", – проинформировал глава региона.
В Крыму 6 августа также серьезно повреждены ключевые объекты энергетики, действуют ограничения электроснабжения на всей территории полуострова, сообщали ранее в "Крымэнерго".
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Евгений БалицкийЗапорожская областьНовостиАтаки ВСУЭлектросетиОтключение электроэнергии
 
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