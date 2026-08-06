https://crimea.ria.ru/20260806/vozdushnuyu-trevogu-v-sevastopole-otmenili-1158284960.html
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
В Севастополе спустя час отменили режим воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T08:24
2026-08-06T08:24
2026-08-06T08:27
севастополь
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
атаки всу на крым
новости севастополя
новости крыма
крым
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157695488_0:253:1754:1240_1920x0_80_0_0_61515977bdcb9ff7f5af2ef89870d9de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе спустя час отменили режим воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В городе с вечера среды воздушная тревога звучала трижды. В первый раз сирены включили в 21:46 на полчаса. Повторно опасность объявили в 00:38 на два часа. В третий раз тревога была объявлена в 3:54. Угроза миновала только утром - в 5:41. В этот период военные уничтожили 4 вражеских БПЛА в Гагаринском районе и районе Фиолента. Утром в четверг воздушную тревогу объявили в 7:25.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.Тревогу в городе объявляли уже дважды за утро. По информации Развожаева, работали ПВО и мобильные огневые группы. Ранее глава региона предупредил, что в Севастополе есть опасность атаки безэкипажных катеров.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму, начиная с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157695488_0:0:1653:1240_1920x0_80_0_0_3452c6756a9d6ad6ad9cc93421a597ef.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым, новости севастополя, новости крыма, крым, срочные новости крыма
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
08:24 06.08.2026 (обновлено: 08:27 06.08.2026)