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В Ялте слышна стрельба – что происходит - РИА Новости Крым, 06.08.2026
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В Ялте слышна стрельба – что происходит
В Ялте слышна стрельба – что происходит - РИА Новости Крым, 06.08.2026
В Ялте слышна стрельба – что происходит
В ялтинском поселке Олива в четверг в течение дня будут слышны громкие звуки, это связано с учениями военных. Об этом сообщается в официальном канале ялтинской... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T12:00
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новости крыма
крым
учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В ялтинском поселке Олива в четверг в течение дня будут слышны громкие звуки, это связано с учениями военных. Об этом сообщается в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы в МАКС.Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваКак защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствах
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РИА Новости Крым
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ялта, новости крыма, крым, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Ялте слышна стрельба – что происходит

В поселке Олива под Ялтой 6 августа проходят военные учения

12:00 06.08.2026
 
© РИА Новости КрымВид на Ялту со смотровой площадки на вершине горы Пендикюль
Вид на Ялту со смотровой площадки на вершине горы Пендикюль - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В ялтинском поселке Олива в четверг в течение дня будут слышны громкие звуки, это связано с учениями военных. Об этом сообщается в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы в МАКС.
"В районе поселка городского типа Олива может быть шумно с 11:30 до 12:30 и с 14:30 до 15:30. Будут проводиться учения", – сказано в сообщении.
Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.
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ЯлтаНовости КрымаКрымУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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