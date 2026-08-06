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В Ялте слышна стрельба – что происходит
В Ялте слышна стрельба – что происходит - РИА Новости Крым, 06.08.2026
В Ялте слышна стрельба – что происходит
В ялтинском поселке Олива в четверг в течение дня будут слышны громкие звуки, это связано с учениями военных. Об этом сообщается в официальном канале ялтинской... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T12:00
2026-08-06T12:00
2026-08-06T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В ялтинском поселке Олива в четверг в течение дня будут слышны громкие звуки, это связано с учениями военных. Об этом сообщается в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы в МАКС.Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваКак защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствах
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ялта, новости крыма, крым, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Ялте слышна стрельба – что происходит
В поселке Олива под Ялтой 6 августа проходят военные учения