https://crimea.ria.ru/20260806/v-yalte-slyshna-strelba--chto-proiskhodit-1158291251.html

В Ялте слышна стрельба – что происходит

В Ялте слышна стрельба – что происходит - РИА Новости Крым, 06.08.2026

В Ялте слышна стрельба – что происходит

В ялтинском поселке Олива в четверг в течение дня будут слышны громкие звуки, это связано с учениями военных. Об этом сообщается в официальном канале ялтинской... РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T12:00

2026-08-06T12:00

2026-08-06T12:00

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учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В ялтинском поселке Олива в четверг в течение дня будут слышны громкие звуки, это связано с учениями военных. Об этом сообщается в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы в МАКС.Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваКак защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствах

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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