В Севастополе воют сирены - объявлена воздушная тревога
В Севастополе вновь объявлена воздушная тревога
07:26 06.08.2026 (обновлено: 07:28 06.08.2026)
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в четвертый раз за ночь и утро объявлена воздушная тревога. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе с вечера среды воздушная тревога звучала трижды. В первый раз сирены включили в 21:46 на полчаса. Повторно опасность объявили в 00:38 на два часа. В третий раз тревога была объявлена в 3:54. Угроза миновала только утром - в 5:41. В этот период военные уничтожили 4 вражеских БПЛА в Гагаринском районе и районе Фиолента, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал глава города в своем канале в МАКС.
Севастополь регулярно подвергается атакам БПЛА, на фоне которых в городе объявляют воздушную тревогу.
Сигнал воздушной тревоги в Севастополе в момент возможной угрозы включают с сентября 2023 года - после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС-предупреждение о беспилотной или ракетной опасности в регионе.