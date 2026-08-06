https://crimea.ria.ru/20260806/v-sevastopole-voyut-sireny---obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1158284129.html

В Севастополе воют сирены - объявлена воздушная тревога

В Севастополе воют сирены - объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 06.08.2026

В Севастополе воют сирены - объявлена воздушная тревога

В Севастополе в четвертый раз за ночь и утро объявлена воздушная тревога. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T07:26

2026-08-06T07:26

2026-08-06T07:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в четвертый раз за ночь и утро объявлена воздушная тревога. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе с вечера среды воздушная тревога звучала трижды. В первый раз сирены включили в 21:46 на полчаса. Повторно опасность объявили в 00:38 на два часа. В третий раз тревога была объявлена в 3:54. Угроза миновала только утром - в 5:41. В этот период военные уничтожили 4 вражеских БПЛА в Гагаринском районе и районе Фиолента, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Севастополь регулярно подвергается атакам БПЛА, на фоне которых в городе объявляют воздушную тревогу.Сигнал воздушной тревоги в Севастополе в момент возможной угрозы включают с сентября 2023 года - после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС-предупреждение о беспилотной или ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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