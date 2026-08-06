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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 06.08.2026
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе спустя час отменили режим воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T08:46
2026-08-06T08:46
2026-08-06T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе спустя час отменили режим воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В городе с вечера среды воздушная тревога звучала трижды. В первый раз сирены включили в 21:46 на полчаса. Повторно опасность объявили в 00:38 на два часа. В третий раз тревога была объявлена в 3:54. Угроза миновала только утром - в 5:41. В этот период военные уничтожили 4 вражеских БПЛА в Гагаринском районе и районе Фиолента. Утром в четверг воздушную тревогу объявили в 7:25 и отменили в 8:23, но спустя 10 минут сирены в городе снова включили.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.Тревогу в городе объявляли уже дважды за утро. По информации Развожаева, работали ПВО и мобильные огневые группы. Ранее глава региона предупредил, что в Севастополе есть опасность атаки безэкипажных катеров.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму, начиная с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
08:46 06.08.2026 (обновлено: 08:48 06.08.2026)