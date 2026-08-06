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В Крыму серьезно повреждены ключевые объекты энергетики - ситуация 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2026
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В Крыму серьезно повреждены ключевые объекты энергетики - ситуация 6 августа
В Крыму серьезно повреждены ключевые объекты энергетики - ситуация 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2026
В Крыму серьезно повреждены ключевые объекты энергетики - ситуация 6 августа
В четверг, 6 августа, в Крыму действуют ограничения электроснабжения на всей территории полуострова. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В четверг, 6 августа, в Крыму действуют ограничения электроснабжения на всей территории полуострова. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Отключения происходят оперативно. При этом энергетики в круглосуточном режиме поэтапно, по мере готовности сетей, осуществляют подачу света в населенные пункты, добавили в пресс-службе предприятия.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму серьезно повреждены ключевые объекты энергетики - ситуация 6 августа

В Крыму 6 августа ограничено электроснабжение на всей территории

08:18 06.08.2026 (обновлено: 08:22 06.08.2026)
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В четверг, 6 августа, в Крыму действуют ограничения электроснабжения на всей территории полуострова. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"В связи с серьезными повреждениями оборудования на ключевых объектах энергетической инфраструктуры подача электроэнергии в наиболее пострадавшие районы зависит от возможностей электрической сети и готовности к эксплуатации поврежденных объектов как предприятия "Крымэнерго", так и источника питания - магистральной электрической сети", - сказано в сообщении.
Отключения происходят оперативно. При этом энергетики в круглосуточном режиме поэтапно, по мере готовности сетей, осуществляют подачу света в населенные пункты, добавили в пресс-службе предприятия.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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