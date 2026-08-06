https://crimea.ria.ru/20260806/v-krymu-serezno-povrezhdeny-klyuchevye-obekty-energetiki---situatsiya-6-avgusta-1158284787.html
В Крыму серьезно повреждены ключевые объекты энергетики - ситуация 6 августа
В Крыму серьезно повреждены ключевые объекты энергетики - ситуация 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2026
В Крыму серьезно повреждены ключевые объекты энергетики - ситуация 6 августа
В четверг, 6 августа, в Крыму действуют ограничения электроснабжения на всей территории полуострова. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T08:18
2026-08-06T08:18
2026-08-06T08:22
гуп рк "крымэнерго"
крым
энергосистема крыма
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
электричество
электросети крыма
отключение электроэнергии в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391706_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_837e8274c8a8f796dcd2d4ab2ba86538.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В четверг, 6 августа, в Крыму действуют ограничения электроснабжения на всей территории полуострова. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Отключения происходят оперативно. При этом энергетики в круглосуточном режиме поэтапно, по мере готовности сетей, осуществляют подачу света в населенные пункты, добавили в пресс-службе предприятия.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391706_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_a79467f9f6b595a3a296bb47052c7169.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуп рк "крымэнерго", крым, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электричество, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма
В Крыму серьезно повреждены ключевые объекты энергетики - ситуация 6 августа
В Крыму 6 августа ограничено электроснабжение на всей территории
08:18 06.08.2026 (обновлено: 08:22 06.08.2026)