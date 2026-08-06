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В Крыму многодетным семьям субсидируют покупку школьной формы - РИА Новости Крым, 06.08.2026
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В Крыму многодетным семьям субсидируют покупку школьной формы
В Крыму многодетным семьям субсидируют покупку школьной формы - РИА Новости Крым, 06.08.2026
В Крыму многодетным семьям субсидируют покупку школьной формы
Многодетные семьи Крыма смогут получить компенсацию в размере 5000 рублей на каждого ребенка для приобретения школьной формы. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T11:38
2026-08-06T11:39
школа
пособия и выплаты
крым
финансирование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Многодетные семьи Крыма смогут получить компенсацию в размере 5000 рублей на каждого ребенка для приобретения школьной формы. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты республики.Назначение выплаты осуществляется без учета критериев нуждаемости семьи и необходимости предоставления товарных чеков, отметили в министерства.Заявление необходимо подать в срок до 1 ноября 2026 года. Это можно сделать в органе труда и социальной защиты по месту жительства, через МФЦ или в форме электронного документа с использованием портала "Госуслуги".Как сообщалось, в Севастополе на каждого школьника выплатят по пять тысяч рублей перед новым учебным годом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой должна быть школьная форма – ответ РоспотребнадзораКачество и цвет – главные критерии в выборе школьной формы в этом году
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школа, пособия и выплаты, крым, финансирование, министерство труда и соцзащиты крыма
В Крыму многодетным семьям субсидируют покупку школьной формы

Многодетные семьи Крыма получат по 5000 рублей на школьную форму для каждого ребенка

11:38 06.08.2026 (обновлено: 11:39 06.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольный базар в Симферополе
Школьный базар в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Многодетные семьи Крыма смогут получить компенсацию в размере 5000 рублей на каждого ребенка для приобретения школьной формы. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты республики.
"Выплата предоставляется многодетной семье в размере 5005,5 рублей на каждого рожденного (усыновленного) ребенка, обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам по очной форме обучения, расположенной на территории Республики Крым", - говорится в сообщении.
Назначение выплаты осуществляется без учета критериев нуждаемости семьи и необходимости предоставления товарных чеков, отметили в министерства.
Заявление необходимо подать в срок до 1 ноября 2026 года. Это можно сделать в органе труда и социальной защиты по месту жительства, через МФЦ или в форме электронного документа с использованием портала "Госуслуги".
Как сообщалось, в Севастополе на каждого школьника выплатят по пять тысяч рублей перед новым учебным годом.
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