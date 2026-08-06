https://crimea.ria.ru/20260806/v-krymu-mnogodetnym-semyam-subsidiruyut-pokupku-shkolnoy-formy-1158291080.html
В Крыму многодетным семьям субсидируют покупку школьной формы
В Крыму многодетным семьям субсидируют покупку школьной формы - РИА Новости Крым, 06.08.2026
В Крыму многодетным семьям субсидируют покупку школьной формы
Многодетные семьи Крыма смогут получить компенсацию в размере 5000 рублей на каждого ребенка для приобретения школьной формы. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T11:38
2026-08-06T11:38
2026-08-06T11:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Многодетные семьи Крыма смогут получить компенсацию в размере 5000 рублей на каждого ребенка для приобретения школьной формы. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты республики.Назначение выплаты осуществляется без учета критериев нуждаемости семьи и необходимости предоставления товарных чеков, отметили в министерства.Заявление необходимо подать в срок до 1 ноября 2026 года. Это можно сделать в органе труда и социальной защиты по месту жительства, через МФЦ или в форме электронного документа с использованием портала "Госуслуги".Как сообщалось, в Севастополе на каждого школьника выплатят по пять тысяч рублей перед новым учебным годом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой должна быть школьная форма – ответ РоспотребнадзораКачество и цвет – главные критерии в выборе школьной формы в этом году
https://crimea.ria.ru/20260731/skolko-stoit-sobrat-rebenka-v-shkolu-v-krymu---tseny-na-shkolnom-bazare-1158142254.html
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школа, пособия и выплаты, крым, финансирование, министерство труда и соцзащиты крыма
В Крыму многодетным семьям субсидируют покупку школьной формы
Многодетные семьи Крыма получат по 5000 рублей на школьную форму для каждого ребенка
11:38 06.08.2026 (обновлено: 11:39 06.08.2026)