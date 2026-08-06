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В Крыму и Севастополе на 4 дня объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 06.08.2026
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В Крыму и Севастополе на 4 дня объявлено экстренное предупреждение
В Крыму и Севастополе на 4 дня объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 06.08.2026
В Крыму и Севастополе на 4 дня объявлено экстренное предупреждение
В Крыму и Севастополе с 7 августа на четыре дня объявлено экстренное предупреждение. На полуострове ожидается чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T10:34
2026-08-06T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе с 7 августа на четыре дня объявлено экстренное предупреждение. На полуострове ожидается чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в республиканском главке МЧС России.Спасатели напомнили, что в этот период запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую растительность. Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свои участки и прилегающую к ним территорию от сухой травы и горючего мусора.На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого дома должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда свободными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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В Крыму и Севастополе на 4 дня объявлено экстренное предупреждение

В Крыму и Севастополе объявлена чрезвычайная пожарная опасность

10:34 06.08.2026
 
© РИА Новости КрымПожароопасный период
Пожароопасный период - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе с 7 августа на четыре дня объявлено экстренное предупреждение. На полуострове ожидается чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в республиканском главке МЧС России.
"Экстренное предупреждение. 7, 8, 9, 10 августа в центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В южных районах и Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - сказано в сообщении.
Спасатели напомнили, что в этот период запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую растительность. Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свои участки и прилегающую к ним территорию от сухой травы и горючего мусора.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, напомнили в МЧС.
На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого дома должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда свободными.
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