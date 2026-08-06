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В Крым с комфортом: на трассе М-4 "Дон" открыли зоны дорожного сервиса - РИА Новости Крым, 06.08.2026
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В Крым с комфортом: на трассе М-4 "Дон" открыли зоны дорожного сервиса
В Крым с комфортом: на трассе М-4 "Дон" открыли зоны дорожного сервиса - РИА Новости Крым, 06.08.2026
В Крым с комфортом: на трассе М-4 "Дон" открыли зоны дорожного сервиса
Многофункциональные зоны дорожного сервиса появились на ведущей в Крым трассе М-4 "Дон" в Московской и Воронежской областях. Об этом сообщил глава госкомпании... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T11:24
2026-08-06T11:24
трасса м-4 "дон"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Многофункциональные зоны дорожного сервиса появились на ведущей в Крым трассе М-4 "Дон" в Московской и Воронежской областях. Об этом сообщил глава госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко.Многофункциональные зоны отвечают требованиям принципа семейноцентричности – в них созданы все условия для комфортной остановки автомобилистов с детьми, уточнил Петушенко. На территориях находятся единые сервисные здания площадью порядка 1 тысячи "квадратов". Здесь можно приобрести все необходимые товары в торговом зале и воспользоваться услугами питания, посетить комфортные и просторные санитарные комнаты."Для семей с детьми организована закрытая детская игровая зона, а также специализированная комната матери и ребенка. Кроме того, для пользователей предоставляются услуги душа и прачечной самообслуживания", – добавил он.Как сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина, аналогичные зоны также появились на о на автодорогах М-12 "Восток".Россияне стали чаще выбирать путешествия на автомобилях, а особой популярностью пользуются скоростные трассы - безопасные, комфортные, с высокой пропускной способностью. Так, на трассе М-4 "Дон" пик интенсивности в Московской области в мае составил более 56 тысяч проездов в сутки, сообщал ранее Хуснуллин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе М-4 "Дон" вводится повышенный скоростной режим"Автодор" поднял тариф на трассе М-4 "Дон"От Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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трасса м-4 "дон", автодор, логистика, транспорт, новости
В Крым с комфортом: на трассе М-4 "Дон" открыли зоны дорожного сервиса

На ведущей в Крым трассе М-4 "Дон" появились зоны дорожного сервиса – Автодор

11:24 06.08.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаНа трассе М-4 "Дон" открыли зоны дорожного сервиса
На трассе М-4 Дон открыли зоны дорожного сервиса
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Многофункциональные зоны дорожного сервиса появились на ведущей в Крым трассе М-4 "Дон" в Московской и Воронежской областях. Об этом сообщил глава госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко.

"На М-4 "Дон" в Московской области по направлению на юг, а также в Воронежской области в сторону Москвы открылись две обновленные многофункциональные зоны в рамках их комплексной модернизации", – цитирует Петушенко пресс-служба кабмина России.

© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаНа трассе М-4 "Дон" открыли зоны дорожного сервиса
На трассе М-4 Дон открыли зоны дорожного сервиса
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
Многофункциональные зоны отвечают требованиям принципа семейноцентричности – в них созданы все условия для комфортной остановки автомобилистов с детьми, уточнил Петушенко. На территориях находятся единые сервисные здания площадью порядка 1 тысячи "квадратов". Здесь можно приобрести все необходимые товары в торговом зале и воспользоваться услугами питания, посетить комфортные и просторные санитарные комнаты.
"Для семей с детьми организована закрытая детская игровая зона, а также специализированная комната матери и ребенка. Кроме того, для пользователей предоставляются услуги душа и прачечной самообслуживания", – добавил он.
Как сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина, аналогичные зоны также появились на о на автодорогах М-12 "Восток".
© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаНа трассе М-4 "Дон" открыли зоны дорожного сервиса
На трассе М-4 Дон открыли зоны дорожного сервиса
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
На трассе М-4 "Дон" открыли зоны дорожного сервиса
Россияне стали чаще выбирать путешествия на автомобилях, а особой популярностью пользуются скоростные трассы - безопасные, комфортные, с высокой пропускной способностью. Так, на трассе М-4 "Дон" пик интенсивности в Московской области в мае составил более 56 тысяч проездов в сутки, сообщал ранее Хуснуллин.
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