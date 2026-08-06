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В Керчи уволен заммэра по линии ЖКХ

В Керчи уволен заммэра по линии ЖКХ - РИА Новости Крым, 06.08.2026

В Керчи уволен заммэра по линии ЖКХ

Замглавы администрации Керчи по жилищно-коммунальному сектору Сергей Поливанов уходит в отставку. Об этом сообщил в четверг глава администрации Керчи Иван... РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T10:35

2026-08-06T10:35

2026-08-06T10:42

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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

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жкх

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Замглавы администрации Керчи по жилищно-коммунальному сектору Сергей Поливанов уходит в отставку. Об этом сообщил в четверг глава администрации Керчи Иван Кошель.Сергей Поливанов до 2014 года занимал должность главного инженера предприятия "Керченское специализированное предприятие газовых сетей". С 2014 года работал заместителем городского головы Керчи, далее возглавлял различные коммерческие организации. С 2021 по 2024 год работал начальником департамента коммунального хозяйства и капитального строительства керченской администрации. Кресло заместитель главы администрации Керчи занимал с октября 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В Керчи чиновников накажут за состояние флагов на улицах городаГорсовет Керчи согласовал нового мэраАксенов пообещал уволить ответственных за некачественное грейдирование дорог

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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