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В Керчи уволен заммэра по линии ЖКХ - РИА Новости Крым, 06.08.2026
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В Керчи уволен заммэра по линии ЖКХ
В Керчи уволен заммэра по линии ЖКХ - РИА Новости Крым, 06.08.2026
В Керчи уволен заммэра по линии ЖКХ
Замглавы администрации Керчи по жилищно-коммунальному сектору Сергей Поливанов уходит в отставку. Об этом сообщил в четверг глава администрации Керчи Иван... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T10:35
2026-08-06T10:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Замглавы администрации Керчи по жилищно-коммунальному сектору Сергей Поливанов уходит в отставку. Об этом сообщил в четверг глава администрации Керчи Иван Кошель.Сергей Поливанов до 2014 года занимал должность главного инженера предприятия "Керченское специализированное предприятие газовых сетей". С 2014 года работал заместителем городского головы Керчи, далее возглавлял различные коммерческие организации. С 2021 по 2024 год работал начальником департамента коммунального хозяйства и капитального строительства керченской администрации. Кресло заместитель главы администрации Керчи занимал с октября 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В Керчи чиновников накажут за состояние флагов на улицах городаГорсовет Керчи согласовал нового мэраАксенов пообещал уволить ответственных за некачественное грейдирование дорог
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крым, керчь, иван кошель, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя
В Керчи уволен заммэра по линии ЖКХ

Замглавы администрации Керчи Сергей Поливанов уходит в отставку

10:35 06.08.2026 (обновлено: 10:42 06.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинистерский портфель
Министерский портфель - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Замглавы администрации Керчи по жилищно-коммунальному сектору Сергей Поливанов уходит в отставку. Об этом сообщил в четверг глава администрации Керчи Иван Кошель.
"Провел встречу с Сергеем Леонидовичем Поливановым, который занимает должность заместителя главы администрации, курируя сферу жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства, транспорта. По ее итогам Сергей Леонидович написал заявление об увольнении", – проинформировал Кошель с своем канале в МАКС.
© Администрация КерчиСергей Поливанов
Сергей Поливанов
© Администрация Керчи
Сергей Поливанов
Сергей Поливанов до 2014 года занимал должность главного инженера предприятия "Керченское специализированное предприятие газовых сетей". С 2014 года работал заместителем городского головы Керчи, далее возглавлял различные коммерческие организации. С 2021 по 2024 год работал начальником департамента коммунального хозяйства и капитального строительства керченской администрации. Кресло заместитель главы администрации Керчи занимал с октября 2024 года.
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КрымКерчьИван КошельКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяНовости КрымаЖКХЖКХ Крыма и Севастополя
 
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